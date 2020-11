« David est déçu et blessé »

Ionocore® Genouillère Sport Protection Rotulienne - Des Ligaments Durant - Compression musculation - Soulage les douleurs articulaires de l'entraînement à domicile - Taille Extra Large: 49-53cm

SOUTIEN ET COMPRESSION DU GENOU - la manche de compression en cuivre Ionocore pour hommes et femmes offre un maximum de soutien et de compression articulaires du genou pour renforcer votre genou sans restreindre les mouvements, la mobilité ou la circulation sanguine. SUPPORT DE GENOU EN CUIVRE - avec un matériau en nylon à 88% de cuivre, la manche ultra-fine au toucher doux offre un soulagement de la douleur, une protection des articulations et une récupération musculaire lors de la pratique de sports comme le football, le rugby, le basketball, le vélo, le golf, le tennis, l'haltérophilie ou l'exercice en général. Elle est efficace si vous souffrez de douleurs liées à l'âge ou simplement pour la tranquillité d'esprit. C'est même anti-odeur. POUR ACCÉLÉRER LA RÉCUPÉRATION - Il a été prouvé que la compression stimule une meilleure circulation sanguine et une circulation accrue pour faciliter la récupération des muscles et des articulations blessés ou tendus, y compris les dommages aux ligaments croisés antérieurs et postérieurs et les dommages aux ligaments collatéraux médial et latéral. Ce manchon aide également à soulager les douleurs articulaires telles que la tendinite, le genou du coureur, le genou du sauteur et l’après chirurgi CONFORTABLE, DURABLE ET ANTIDÉRAPANT - qualité et composition unique en nylon / spandex. Le tissu haute performance léger et respirant laisse votre peau respirer tout en offrant un confort thermique. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TAILLE - disponibles en tailles S, M, L et XL. Mesurez autour de votre jambe 13 cm au-dessus du centre de votre articulation du genou. Sélectionnez la bonne taille en fonction du tableau. Si vous constatez que vous n'avez pas choisi la bonne taille, nous vous enverrons gratuitement un manchon de remplacement. Faites-le nous savoir via le bouton Contacter le vendeur. POUR ÊTRE SÛR, OU SI VOUS ÊTES ENTRE DEUX TAILLES, NOUS RECOMMANDONS UNE PLUS GRANDE TAILLE EN RAIS