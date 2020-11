Ces 4 astronautes Crew-1 sont prêts à se lancer en orbite avec SpaceX

Les quatre astronautes devaient se lancer dans le Station spatiale internationale (ISS) lors de la prochaine mission avec équipage de SpaceX samedi (14 novembre) se disent prêts à voler.

Les Spaceflyers – les astronautes de la NASA Victor Glover, Mike Hopkins et Shannon Walker et le japonais Soichi Noguchi – est arrivé au Kennedy Space Center de la NASA (KSC) en Floride dimanche 8 novembre et ont déjà commencé leurs derniers préparatifs avant le décollage.

« Nous sommes ici depuis moins de 24 heures, et pendant ce temps-là, nous avons vu notre fusée, nous avons vu notre vaisseau spatial Resilience et nous avons vu nos combinaisons spatiales », Hopkins, le commandant de la mission, connue sous le nom de Équipage-1 , a déclaré lors d’une conférence de presse le lundi 9 novembre. « Et pour un astronaute, c’est une très bonne journée. »

Mises à jour en direct: Lancement de l’astronaute Crew-1 de SpaceX pour la NASA

En photos: Mission Crew-1 de SpaceX vers la Station spatiale internationale

Crew-1 verra une fusée SpaceX Falcon 9 lancer un vaisseau spatial Crew Dragon lors d’un voyage de 8,5 heures vers la station spatiale. Le décollage est prévu à 19 h 49 HNE samedi (00 h 49 GMT le dimanche 15 novembre) depuis l’historique Pad 39A de KSC. Si tout se passe comme prévu, le Crew Dragon – que Hopkins et ses coéquipiers ont nommé Resilience – accostera à l’ISS vers 4h04 HNE (0904 GMT) dimanche.

Crew-1 est la première mission opérationnelle sous contrat à être lancée dans le cadre du programme Commercial Crew de la NASA. Glover, Hopkins, Walker et Noguchi resteront à bord de la station spatiale pour une mission de six mois.

« Nous sommes prêts pour ce lancement, nous sommes prêts pour nos six mois de travail qui nous attendent à bord de la Station spatiale internationale, et nous sommes prêts pour le retour », a déclaré Hopkins. « Merci à toutes les personnes de la NASA, de SpaceX et du monde entier qui nous ont aidés à en arriver là. »

Leur mise en orbite se fera à bord d’une nouvelle fusée Falcon 9 brillante, qui a été déployée sur la plate-forme pendant la nuit dernière (du 9 au 10 novembre) pour un test de tir statique avant le lancement prévu aujourd’hui. Ce test fait partie des procédures de lancement normales de SpaceX et garantit que la fusée est prête pour le vol.

À la suite d’une récente anomalie de moteur sur un autre Falcon 9, la société a repoussé le lancement de Crew-1 du 31 octobre au 14 novembre pour donner aux équipes le temps d’échanger deux des moteurs du premier étage du Falcon 9. Ce travail est terminé et les derniers préparatifs sont en cours au KSC cette semaine pour s’assurer que l’équipage et le véhicule seront prêts à voler.

« Nous avons une foi et une confiance absolues dans l’équipe [at SpaceX] et sachez que lorsque nous nous dirigeons vers cette rampe de lancement samedi, tout le monde nous a assuré que le véhicule est prêt », a déclaré Hopkins lorsqu’on lui a demandé s’il était nerveux à propos des récents problèmes de moteur.

En relation: Voir l’évolution des fusées de SpaceX en images

Fermer les quartiers

Crew-1 sera le premier équipage de quatre personnes à voler dans un Dragon, et la mission aidera la NASA et SpaceX à affiner les procédures pour s’assurer que les futurs vols se déroulent sans heurts. Le fait que quatre personnes passent plus de huit heures dans un petit groupe ne manquera pas de présenter un certain type de défi logistique.

« Nous allons trouver une partie de cela au fur et à mesure, car nous serons le premier équipage avec nous quatre, un équipage complet », a déclaré Hopkins.

«Même si nous avons notre rendez-vous raccourci et que nous y arrivons dans huit heures et demie, je sais qu’en tant qu’équipage, nous allons évaluer la chorégraphie nécessaire pour faire les choses dans cette capsule afin que nous puissions informer les futurs équipages quand ils ont quatre personnes et auront probablement plus de temps dessus », a ajouté Walker.

En mai de cette année, Crew Dragon a effectué son premier vol en équipage, une mission d’essai appelée Démo-2 qui a transporté les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à l’ISS pour un séjour de deux mois. Mais Crew-1 est assez différent: le vol de Behnken et Hurley vers la station a duré environ 19 heures, soit plus du double de la durée prévue du voyage de Crew-1. Le vol Crew-1 devrait être suffisamment court pour que les astronautes n’aient pas besoin de dormir en chemin, mais cela pourrait changer si le lancement est retardé.

À l’heure actuelle, des équipes surveillent la tempête tropicale Eta, qui sévit actuellement dans le golfe du Mexique. La trajectoire de la tempête est incertaine pour le moment et il est possible qu’elle passe au-dessus de la Floride. Si tel est le cas et que le lancement de Crew-1 est repoussé, le temps des astronautes en orbite pourrait augmenter jusqu’à 27 heures. (La dynamique orbitale qui facilite le rendez-vous avec la station change en fonction de la date de lancement.)

Walker a déclaré que Crew Dragon est en fait un peu plus spacieux que les trois personnes de la Russie Vaisseau spatial Soyouz , sur laquelle elle a volé, car le Soyouz est divisé en deux compartiments.

« Le Soyouz n’est probablement que légèrement plus petit que le Dragon », dit-elle. « Je pense [the Dragon] se sent plus spacieux car il n’y a qu’un seul segment au lieu de deux sur le Soyouz. «

Selon Walker, la partie difficile d’avoir quatre personnes dans un espace confiné est de déterminer le meilleur emplacement pour les choses, comme la nourriture et les vêtements, quand elles veulent sortir de leurs combinaisons spatiales. « Là où vous allez mettre en scène, tout pourrait être difficile pour certaines personnes », a-t-elle déclaré.

En photos: le vol d’essai historique Demo-2 de SpaceX avec des astronautes

La vie en zéro-g

Hopkins a expliqué lors du briefing que la station spatiale pourrait être un peu à l’étroit après l’arrivée de l’équipage 1 et que les astronautes devront mettre au point la logistique. Par exemple, en ce moment, il y a une pénurie de modules de couchage sur la station spatiale. En effet, historiquement, la taille de l’équipage de l’ISS était de six et l’arrivée de Crew-1 portera la population du laboratoire en orbite à sept.

Selon Hopkins, il dormira en résilience jusqu’à ce qu’une autre capsule de sommeil arrive à la station spatiale. Actuellement, le plan est d’envoyer une autre capsule endormie au laboratoire en orbite. Cependant, Hopkins a déclaré que le calendrier de son arrivée n’est toujours pas clair; il pourrait arriver à mi-mission ou après le retour de l’équipe Crew-1 sur Terre.

En attendant, Hopkins pense que le meilleur endroit pour dormir sera dans le Dragon, mais l’équipe en charge de la mission continuera à évaluer cela. Il a expliqué qu’il y a une tradition qui remonte à la navette spatiale jours où le commandant dort dans le cockpit. Depuis Hopkins commande Crew-1, il s’est porté volontaire pour être l’homme étrange et dormir à bord de Resilience.

Les planificateurs des opérations, les personnes en charge du contrôle de la mission qui planifient les horaires quotidiens de l’équipage, devront faire beaucoup de coordination pour aider les cinq astronautes du côté américain de la station spatiale à tout coordonner, des pauses d’exercice aux repas en passant par les arrangements de sommeil et les horaires de travail après L’arrivée de l’équipage 1, a déclaré Hopkins.

« Je pense pour [the Ops Planners] cela va devenir beaucoup plus difficile, parce que nous ne parlons pas seulement d’équipement d’exercice ici », a déclaré Hopkins.« Les enquêteurs veulent voir ce que nous faisons, et maintenant, tout d’un coup, vous pourriez avoir cinq personnes différentes qui travaillent sur cinq expériences différentes. «

« Nous devons avoir les ressources nécessaires pour soutenir cela », a-t-il ajouté, notant que ces ressources comprennent les communications et les boucles vidéo.

L’un des principaux avantages envisagés du programme d’équipage commercial est que les taxis privés d’astronautes augmenteront le nombre de membres d’équipage visitant la station spatiale, ce qui conduira à plus de recherches que jamais sur le laboratoire en orbite, ont déclaré des responsables de la NASA.

« Nous avons vu à quoi notre première semaine à la station est censée ressembler », a déclaré Hopkins, « et je pense qu’ils vont nous garder assez occupés là-haut. »

Traditions

Hopkins et l’équipage ont expliqué qu’ils allaient continuer certaines des traditions typiques des vols spatiaux et qu’ils mettront également en œuvre certaines des leurs. Certains d’entre eux resteront un mystère jusqu’au vol, y compris le choix par l’équipage d’un indicateur zéro g.

Sur le vol Demo-1 non équipé de SpaceX vers la station spatiale, qui a été lancé en mars 2019, SpaceX a mis un jouet de la terre en peluche dans le cockpit du Dragon afin que les contrôleurs de mission puissent dire quand l’engin a atteint l’espace. (La Terre en peluche a commencé à flotter autour de la cabine lorsque cela s’est produit.) Sur Demo-2, Hurley et Behnken ont laissé leurs jeunes fils choisir l’indicateur.

Les garçons ont choisi un dinosaure pailleté rose et bleu . Lorsqu’on lui a demandé quel était le choix de Crew-1, Hopkins a déclaré à Space.com que les astronautes prévoyaient de le révéler pendant la montée en orbite. « Nous allons continuer avec cette tradition », a déclaré Hopkins, « mais nous allons enregistrer la révélation jusqu’à ce que le [rocket’s] la deuxième étape est coupée. »

«À ce stade, cela devrait être assez évident», a-t-il ajouté.

La prochaine étape pour l’équipage est une répétition générale, qui est prévue pour mercredi (11 novembre). L’équipage suivra les procédures du jour du lancement, s’exercera à sortir des quartiers de l’équipage, se rendra à la rampe de lancement et se fixera dans le véhicule.

Les équipes de la NASA et de SpaceX ont achevé aujourd’hui un examen final de l’état de préparation au lancement, qui a autorisé le véhicule à voler. Si l’essai d’incendie statique se déroule comme prévu, le seul problème pourrait être la météo.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.