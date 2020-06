Altach gagne également contre SKN St. Pölten

Altach reste la référence dans le groupe de qualification de la Bundesliga. Le Vorarlberg a défendu sa première place avec une victoire méritée 2-0 contre le SKN St. Pölten. Daniel Nussbaumer (3e) et Sidney Sam (66e) ont marqué les buts, St. Pölten a joué pour le jaune-rouge pour Dominik Hofbauer (33e) pendant une heure en infériorité numérique et est à nouveau en position de relégation.

Altach détient deux victoires et deux nuls après la pause de Corona et a toujours un point d’avance sur l’Autriche, qui a gagné 4-1 à Mattersburg. St. Pölten a glissé vers le bas du tableau après la deuxième défaite consécutive en raison de la pire différence de buts par rapport à Admira (0: 3 contre le WSG Tirol). Après un 0: 6 et un 0: 3, il n’y avait rien à gagner pour les Bas-Autrichiens dans la comparaison de la troisième saison.

Comme à Vienne, Altach a été récompensé pour un départ agressif avec un but précoce. Après une belle passe escarpée de Berkay Dabanli, Nussbaumer a été la tique plus tôt que le gardien de but SKN Christoph Riegler sur le ballon et l’a coulé dans le but vide (3e). Contre l’Autriche (2-0), le joueur de 20 ans avait marqué son premier but en Bundesliga à la première minute, la seconde n’était pas non plus très heureuse: sa jambe haute au niveau de la tête de l’attaquant Riegler n’avait pas de conséquences.

Nussbaumer a échoué après la passe idéale de Sam avec le prochain Riegler de haut calibre (11e), mais après St. Pölten l’a trouvé meilleur dans le jeu sans aucun risque réel de marquer. L’entraîneur Robert Ibertsberger a répété « Bravo men » au cours de cette phase, mais à la 33e minute, il a secoué la tête avec incrédulité: Hofbauer a été expulsé après deux fautes jaunes en deux minutes.

Altach, qui a déterminé le jeu, n’a initialement fait aucun capital de la majorité. St. Pölten a constamment défendu devant Riegler dans un double de quatre et attendait une erreur de l’adversaire. Cependant, cela ne permettait presque rien et, à son tour, préparait le terrain pour la neuvième victoire de la saison. Sam a dupé Robert Ljubicic et a eu de la chance après cela quand Luan a détourné sa tentative d’être insoutenable pour Riegler (66). Altach a ensuite joué la victoire à domicile en toute sécurité et a été le dernier à pouvoir revendiquer plus de 70% de possession.

