Chris Harrison répond à la spéculation selon laquelle la saison de Clare Crawley de «The Bachelorette» est annulée

Ces tatouages ​​«Harry Potter» ont perdu leur magie.

Les fans adultes inconditionnels de la franchise des sorciers fantastiques se précipitent pour se débarrasser de leur encre désormais contaminée à la lumière des récents commentaires indulgents de J.K. Rowling sur les problèmes trans.

L’auteur a été de nouveau critiquée cette semaine pour des tweets insistant sur le fait que «le sexe est réel» et publiant ensuite un long essai personnel – et controversé – doublant ses opinions. Les remarques ont laissé les personnes trans et les partisans furieux et voulant dépouiller leur vie. Rowling a même appelé certains des purgeurs Potter dans son essai, disant que beaucoup avaient appelé « à ce que mes livres soient brûlés, bien qu’un homme particulièrement violent m’ait dit qu’il les avait compostés. »

Mais certains sont allés plus loin, prenant des mesures pour couvrir ou supprimer complètement via les lasers leurs tatouages ​​inspirés de Harry Potter dans les retombées.

Bria Noone, une résidente de Brooklyn, qui était «obsédée» par «Harry Potter» pendant la majeure partie de son enfance et de sa vie d’adulte, a décidé de se séparer de son tatouage de poitrine symbole «Deathly Hallows» – qui apparaît dans le septième livre de la série.

Elle prévoit également de supprimer le script « Mischief Managed » en dessous, une phrase que les personnages des romans utilisent pour activer une carte spéciale.

« Je me disais » Oh mon Dieu, d’accord, je dois enlever ça de mon corps « », a déclaré Noone, 23 ans, au Post. « En tant que fan de toute une vie et quelqu’un qui a été influencé de manière si positive par son travail, je suis choqué et dégoûté que ce soit le résultat. »

Le travailleur de l’industrie des services, qui s’est fait tatouer il y a quatre ans, prévoit de supprimer complètement la conception géométrique de 6 pouces sur 6 pouces et le script, car le couvrir serait trop intensif.

« C’est un tatouage à l’encre noire si grand que le couvrir signifierait un tatouage encore plus grand et encore plus sombre et je ne veux pas le faire parce que c’est une zone si sensible », a-t-elle déclaré.

Un spécialiste de l’enlèvement au laser a estimé le coût à environ 800 $ au moins.

Mais le prix ne changera pas d’avis.

« Elle a tiré la laine sur nos yeux assez longtemps », a déclaré Noone. « Cette [Harry Potter] la communauté est définitivement très diversifiée et elle a fondamentalement dénoncé toute sa communauté – c’était comme une gifle. »

Jordan Gerdes a un symbole « Deathly Hallows » de 3 pouces encré sur son pied droit. Amante de longue date de «Harry Potter», la femme de 29 ans a d’abord tenté de justifier ses déclarations en ligne.

« Comme quand n’importe quelle autre célébrité dit quelque chose de décalé

s – – t, vous essayez de leur donner le bénéfice du doute aussi longtemps que possible », a déclaré Gerdes, du centre de l’Oregon.

Mais quand son essai a été diffusé mercredi, il savait que le tat devait disparaître.

«Enfin, je me suis dit:« D’accord, cool, j’ai fini d’essayer. . . faites de la gymnastique mentale pour lui donner le bénéfice du doute », a-t-il déclaré. « J.K Rowling est une personne dégoûtante et fanatique que je n’ai plus aucune raison de trouver plus de joie dans son écriture. »

Il prévoit maintenant de le recouvrir d’un autre tatouage bientôt et prend des suggestions sur Twitter.

Pour Noone, le dépotage est bien plus que la simple suppression d’un tatouage. Elle est également tentée de jeter à la poubelle son tapis Marauder’s Map sur mesure, ses t-shirts Harry Potter et ses cardigans spéciaux du parc à thème Universal « Wizarding World of Harry Potter ». Le parc à thème a publié une déclaration suite aux commentaires de Rowling, disant que «nos valeurs fondamentales incluent la diversité, l’inclusion et le respect».

Mais c’est dire au revoir pour de bon aux livres et aux films qui sont les plus difficiles.

« Chaque fois que je vois des livres ou des films, je vais toujours me dire » J.K. Rowling craint », a déclaré Noone. « Ce sera définitivement un ajustement et je ne pense pas que je vais l’aimer aussi fort. »

Des dizaines d’autres chefs Potter sont allés sur Twitter pour savoir quoi faire de leurs tatouages.

« J’ai un tatouage Harry Potter dans ma f – – fosse au coude (très douloureuse) et je suis sur le point de le couvrir parce qu’elle pourrait être la personne la plus dense de f – – roi que j’aie jamais vue », a tweeté Seth Decker. « Le genre n’est pas égal au sexe. »

Le jury ne sait toujours pas si Pete Davidson se séparera de sa myriade d’encre «Harry Potter».

–Marisa Dellatto a contribué à ce rapport.