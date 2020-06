Critique complète de «Da 5 Bloods»: Black Lives Matter In Vietnam Too To.

– – –

Critique complète de «Da 5 Bloods»: le tout nouveau joint de Spike Lee est un argument angoissé, plus drôle et violent avec et sur toute l’histoire américaine, également avec une performance inoubliable de Delroy Lindo en son cœur. La carrière de Spike Lee peut également être décrite comme une querelle d’amant avec des films américains et avec l’Amérique aussi. Comme il a démontré sa maîtrise des genres établis, il les a également réinventés, signalant les angles morts et comblant le vide.

Ses toutes critiques de la longue histoire d’Hollywood d’ignorer et de déformer, les vies noires ont changé la façon dont nous regardons les films. Toutes ses tentatives pour élargir le cadre et également corriger l’enregistrement ont maintenant changé le cours du courant culturel.

Il a dit: «Je suis tenté de dire qu’avec« Da Bloods », qui débutera vendredi, Lee a recommencé. Mais, quand comme il s’est répété? Cette excursion longue, angoissée, drôle et violente dans une chambre cachée du cœur des ténèbres de la nation ne ressemble à rien d’autre, même si cela peut vous faire penser à beaucoup d’autres choses. Dans toute sa colère, son humour et son exubérance dans la richesse émotionnelle des performances centrales et aussi de la partition de Terence Blanchard ».

Histoire complète de «Da 5 Bloods»

L’histoire des conséquences mortelles de la recherche de l’or enfoui est désormais tirée du modèle de «Le trésor de la Sierra Madre». C’est un voyage en amont de Ho Chi Minh-Ville vers l’intérieur vietnamien qui rappelle ‘Apocalypse Now’, que tous les personnages ont vu.

Et même si tout cela prend des affaires réelles inachevées à la maison et au Vietnam, Da 5 Bloods se débat avec certains des mythes et des motifs du cinéma américain. C’est un occidental soucieux de la cupidité, de l’honneur, de la loyauté et de la vengeance. C’est aussi une comédie douce-amère impliquant un groupe d’amis masculins qui regardent en arrière et vieillissent également. C’est une photo de peloton sur une mission très dangereuse, un mélodrame père-fils, une histoire d’aventure, une câpre et une provocation politique.

