Allez lire l’explication de cet ingénieur Android sur les raisons pour lesquelles les OEM sont mauvais lors des mises à jour

Aujourd’hui, plusieurs ingénieurs Android réalisent un AMA Reddit. Depuis la publication de cet article, l’AMA est toujours en ligne, donc si vous avez des questions que vous souhaitez poser à l’équipe, allez-y. Si vous souhaitez simplement lire quelques réponses, nous vous recommandons vivement celle où les mises à jour lentes d’Android sont expliquées en détail.

Dans un résultat intéressant pour un AMA Reddit, un rédacteur a posé une question très simple et a obtenu une réponse de plus de 1 500 mots. La réponse a été si longue qu’elle s’est en fait étendue sur deux commentaires car l’écrivain approchait de la limite de 10 000 caractères. Dans ce document, un ingénieur explique pourquoi les mises à jour Android sont lentes, pourquoi certains OEM fournissent des mises à jour rapidement et d’autres sont à la traîne, et ce que Google fait pour rendre facile et peu coûteux pour les OEM la livraison des mises à jour plus rapidement et de manière plus cohérente.

Il y a trop dans la publication pour que nous passions en revue tout cela ici, mais nous vous donnerons la principale raison pour laquelle les OEM sont mauvais avec les mises à jour Android: elles sont tout simplement trop chères. Bien que cela ne soit guère surprenant, l’ingénieur fait un travail incroyable en décomposant ce qui les rend si difficiles – et pourquoi la solution ne consiste pas seulement à rendre Android plus facile à mettre à jour.

Si vous êtes un développeur, vous saurez probablement (et comprendrez) tout dans cet article expliqué sur les mises à jour Android. Mais pour les profanes qui sont vraiment curieux de savoir pourquoi ils n’obtiendront pas Android 11 ou même la mise à jour de sécurité du mois prochain, ce message vous aidera.