Sony a investi 250 millions de dollars pour une participation minoritaire dans Epic Games

Sony et Epic ont travaillé en étroite collaboration sur le développement de la console PlayStation 5 et de l’Unreal Engine 5, mais Sony a maintenant investi de l’argent dans ce partenariat. Un rapport indique que Sony a investi 250 millions de dollars dans Epic Games pour une participation minoritaire dans la société – 1,4% selon GamesBeat, qui valorise Epic à 17,86 milliards de dollars. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une part de contrôle. Sony n’a pas acheté ou acquis Epic Games, mais cela cimente un partenariat solide entre les deux sociétés menant à la prochaine génération de consoles.

En mai, Epic Games a d’abord montré l’Unreal Engine 5 fonctionnant entièrement sur une console PS5. Depuis lors, la société a fait l’éloge de Sony et de l’architecture unique de la PS5 à plusieurs reprises. Avec cet accord en place, Sony et Epic continueront de collaborer sur les améliorations des moteurs, la conception des systèmes, les «écosystèmes numériques» avec lesquels Epic crée Fortnite’s immense espace social de type «métaverse» et Epic Games Store comme plate-forme de distribution PC majeure.

Epic Games ne devient pas un développeur exclusif à PlayStation. Fortnite et Unreal Engine sera toujours disponible et pris en charge sur d’autres plates-formes, y compris la Xbox Series X, mais cela donne à Sony un moyen de travailler directement avec Epic beaucoup plus. VentureBeat note qu’il n’est pas encore tout à fait clair quel avantage distinct Sony obtient de cet accord d’investissement. Les commentaires d’Epic et de Sony concernant le partenariat discutent de «l’intersection de la créativité et de la technologie et partagent une vision d’expériences sociales 3D en temps réel qui mèneront à une convergence des jeux, du cinéma et de la musique».

Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a également déclaré que le partenariat leur permettrait de créer «un écosystème numérique plus ouvert et accessible pour tous les consommateurs et créateurs de contenu», un changement surprenant par rapport à la position précédente de Sony sur le maintien d’une plate-forme plus fermée. Ce n’est que récemment que la société a commencé à se détendre et à permettre le jeu multiplateforme et des écosystèmes plus ouverts.

On s’attend à ce qu’Epic continue d’utiliser cet investissement dans la poursuite de la création d’un «métaverse» ou d’un monde virtuel interconnecté où les joueurs peuvent vivre de multiples expériences. Fortnite a déjà poussé les capacités de cette idée. Cela peut sembler ambitieux de science-fiction, mais pour une certaine perspective sur la taille d’Epic Games, lorsque Tencent a investi 330 millions de dollars dans la société en 2012, c’était pour une part de 40%. L’investissement de 250 millions de dollars de Sony n’est plus que de 1,4%.

Cet accord est sans aucun doute un partenariat puissant qui ouvrira la voie à la prochaine génération de consoles et à la PS5 en particulier. Attendez-vous à beaucoup plus de cela à l’approche de la sortie de la console pour les vacances 2020 et au-delà.