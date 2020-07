Alexandre Pato : eternelle promesse des auriverde

Alexandre Pato était le plus jeune footballeur le plus cher du monde en 2007. Une carrière comme celle de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo était prévue pour le Brésilien. Mais l’ancienne star de l’AC Milan a connu sa meilleure phase de footballeur jusqu’à ses 22 ans. Qu’est-ce qui a mal tourné dans la carrière de Pato? Une approximation.

À la mi-juin, Alexandre Pato faisait à nouveau la une des journaux du pays. L’attaquant du Sao Paulo FC a été invité comme invité d’honneur lors de l’inauguration du nouveau ministre brésilien de la Communication Fabio Faria. Pato est le beau-frère de Faria.

Bien sûr, Jair Bolsonaro, président d’extrême droite brésilien, a également assisté à l’inauguration de son nouveau ministre. Contrairement à Pato, le président, qui a signalé une infection à Covid-19 la semaine dernière, ne portait pas de protège-nez et de gorge. Lors de son discours, Bolsonaro a salué le footballeur et lui a rappelé qu’il suivrait personnellement le rival local de Sao Paulo, Palmeiras.

Alexandre Pato s’est racheté son contrat en Chine

Alexandre Pato a 30 ans maintenant, en avril, il a déclaré que le Gazzetta dello sportqu’il aimerait retourner en Europe à nouveau, de préférence à l’AC Milan, bien sûr, toujours le lieu de nostalgie de l’attaquant.

Même si l’AC Milan n’est plus le Milan Alexandre Patos. Mais Alexandre Pato n’a plus 17 ans et certainement pas le footballeur mondial de demain.

Benevento want to make a high profile signing. Another name circulating is Alexandre Pato. San Paolo are asking for €25 million, which is an obstacle. (Tuttosport) pic.twitter.com/ODlHg2vAg9 — Calcio Direct (@CalcioDirect) July 10, 2020

Alexandre Pato est aujourd’hui un joueur qui a connu ses meilleures années en tant que footballeur jusqu’à l’âge de 22 ans, qui s’est blessé très souvent, a rarement joué avec les Corinthians, Chelsea et Villarreal et s’est réuni encore moins, plus tard avec 2,5 millions d’euros de son contrat La Chine a acheté pour pouvoir rentrer chez elle et attend maintenant que le Brésil repense au football à un moment donné et le recommande peut-être à nouveau à un club en Europe.

Qu’est-ce qui a mal tourné dans la carrière de Pato? Est-ce une histoire d’échec, de malchance ou de mauvais jugement?

Mais l’un après l’autre. En août 2007, l’AC Milan, l’une des meilleures adresses du football mondial, a transféré 24 millions d’euros à l’Internacional Porto Alegre pour le dribbleur de 17 ans ultra rapide qui a tiré avec les deux pieds sur le but et a souvent frappé.

À 1,79 mètre, le Brésilien était physiquement à mi-chemin entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux autres superstars un peu plus âgées et plus prometteuses de l’avenir. Alexandre Pato, comme le jeune Messi, adorait le dribble à grande vitesse. Comme le jeune Cristiano Ronaldo, il venait principalement des couloirs extérieurs et avait un bon tir à longue portée. Il avait également besoin de moins que l’espace requis pour un tapis de bière pour jouer avec ses adversaires.

Alexandre Pato à Milan: un adolescent parmi les vétérans

Six mois plus tôt, Pato avait déjà remporté la Coupe du monde des clubs, qui est beaucoup plus appréciée au Brésil. Son but en demi-finale contre Al Ahly Le Caire avait fait de lui le plus jeune buteur d’un tournoi de la FIFA. Maintenant, il était le mineur le plus cher du monde.

Pato est entré dans une équipe qui venait de remporter la Ligue des champions avec le capitaine de 39 ans Paolo Maldini et l’entraîneur Carlo Ancelotti et dans laquelle sept Brésiliens jouaient déjà: le gardien Dida (alors 33), le défenseur Cafu (37), le milieu de terrain Serginho (36) et Emerson (31), le réalisateur Kaka (25), son frère Digao (21) et Ronaldo (31) – qui étaient revenus en Italie pendant un an et demi après avoir visité Madrid.

7 – Comment ne pas parler d'Alexandre Pato. Auteur de 50 buts en 3 saisons à l'AC Milan, le brésilien marque l'histoire du club. Mais pour cause de blessures à répétition il rentre au Pays pour 2 saisons à Sao Paulo. Passé par la Chine, il reviendra en Europe, à Villareal. Echec. pic.twitter.com/Q2bGaHTIoG — Yanou 🇲🇨 (@YanouASM) July 12, 2020

L’AC Milan 2007 était une équipe de vétérans dans laquelle la championne du monde Andrea Pirlo était encore plus jeune à 28 ans. Kaka, 25 ans, élu dernier footballeur mondial avant les dix ans de règne de Messi et CR7 en décembre 2007, était le plus jeune joueur régulier de Milan avant l’arrivée de Pato. L’entraîneur Ancelotti a tenu les stars en laisse, exercé dosé, le reste a été pris en charge par le légendaire laboratoire de Milan: le département médical et d’athlétisme, dans lequel les joueurs étaient constamment analysés, était considéré à l’époque comme une véritable fontaine de jouvence.