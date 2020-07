OnePlus explique le design Nord, les vrais coûts dans une interview vidéo

Le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, a officiellement révélé le design du Nord dans une interview avec Marques Brownlee.

La conception a été modifiée tardivement – OnePlus avait à l’origine un téléphone plus expérimental en tête.

Pei a également décrit les coûts réels de fonctionnalités telles que la résistance à l’eau NFC et IP.

Le design du OnePlus Nord est un secret mal gardé à ce stade, mais cela n’a pas empêché le co-fondateur et directeur de la société, Carl Pei, de révéler quelques informations supplémentaires sur le téléphone plus abordable avant ses débuts le 21 juillet.

Dans une interview avec le créateur de YouTube Marques Brownlee, Pei (qui portait visiblement de vrais OnePlus Buds sans fil) a officiellement révélé le design du Nord, qui correspond sans surprise aux taquineries précédentes. Cependant, il a ajouté que l’aspect final a été introduit relativement tard dans le processus de conception – avant cela, il avait un dos inhabituel avec trois objectifs de caméra carrés dans une disposition en forme de L.

OnePlus est passé au style plus conservateur par praticité. L’approche antérieure fonctionnait si OnePlus voulait être «audacieux» et traiter le Nord comme une «expérience», selon Pei, mais la société estimait qu’un langage de conception familier d’autres modèles aiderait à vendre plus de téléphones. Le commutateur a retardé le développement d’environ un mois, mais Pei a estimé que cela en valait la peine.

L’exécutif a également discuté de l’un des aspects les plus insaisissables de la conception du téléphone: les vrais coûts de fabrication. Il a souligné que la nomenclature (c’est-à-dire le coût des composants bruts) n’était qu’une partie du prix et ne comprenait pas diverses dépenses opérationnelles, mais était disposé à partager les chiffres clés.

L’interview ne laisse pas beaucoup de surprises pour l’introduction formelle du Nord.

Le NFC, par exemple, coûte environ 4 $ à OnePlus. Une cote de résistance IP coûte environ 15 $, principalement pour l’équipement d’essai et le personnel. Le Nord ne sera pas classé IP malgré des éléments résistants à la poussière et à l’eau, mais c’est en partie parce qu’il n’est pas conçu pour des «cas d’utilisation extrêmes», a déclaré Pei.

Un écran AMOLED coûte environ deux fois plus cher qu’un écran LCD comparable, a ajouté le directeur, bien que les dépenses pour un écran à 90 Hz aient diminué grâce au volume. Et bien que les prises pour casque ne coûtent pas très cher en elles-mêmes, il y a un coût «mécanique» en termes d’espace qu’elles occupent.

L’entrevue ne laisse pas beaucoup de surprises pour l’introduction formelle du Nord. Le prix exact (en plus de l’objectif inférieur à 500 $) n’est pas encore connu, cependant, et on ne sait pas exactement comment ce programme bêta nord-américain « très limité » fonctionnera. Néanmoins, le chat montre clairement que beaucoup dépend du succès du Nord. C’est l’occasion pour OnePlus de retrouver ses racines à bas prix et d’élargir son audience.

