Interview: Découvrir où est le cœur avec Dev Armature Studio

Il y a deux semaines, vous avez peut-être entendu l’annonce de la PlayStation 4 de Where the Heart Is. Révélé aux côtés de huit autres titres indépendants sur les plates-formes Sony, ce titre d’aventure basé sur la narration a attiré notre attention avec un beau style artistique et le genre de décisions et de choix dans le jeu qui ne manquent jamais de nous étourdir. Pour en savoir plus sur le jeu, nous avons rencontré Armature Studio pour parler de tout ce qui concerne le cœur. L’équipe a également eu la gentillesse de nous fournir quatre toutes nouvelles captures d’écran, alors assurez-vous de les vérifier à mesure que vous en apprendrez plus sur cette expérience intrigante.

Push Square: Pour ceux qui ont raté l’annonce, pourriez-vous nous présenter Where the Heart Is? De quel genre de jeu s’agit-il?

Armature Studio: Notre plaisir! Where the Heart Is est un jeu d’aventure narratif sur la famille et les choix faits tout au long d’une vie d’événements. Vos choix changent le récit et modifient les environnements surréalistes et oniriques de votre vie. C’est une expérience conçue qui reflète la façon dont vous jouez. Notre devise est: «La vie est un rêve. Partagé avec les autres. «

Le jeu a-t-il été inspiré par quelque chose en particulier tel qu’un certain jeu ou des événements réels?

Pour être honnête, l’idée a été façonnée pendant des années par les livres, les films, l’art et la vie en général. Personnellement, j’ai parcouru de nombreux chemins et j’ai eu l’occasion de faire une grande variété de choses. En réfléchissant à mes propres choix, j’ai commencé à intérioriser cette relation entre choix et changement, et comment elle affecte notre vie quotidienne.

Mais je ne pense pas que ce soit très original en soi. Chacun éprouve ses propres joies et défis. Cependant, votre effet sur les autres est soit une considération que vous appréciez, quelque chose auquel vous ne pensez jamais, ou quelque chose dans l’espace gris entre les deux. Notre objectif avec ce jeu est d’explorer cette zone grise, puis de permettre aux joueurs de se lancer sur leurs propres chemins, qui sont déterministes et, espérons-le, intrigants.

Quel impact vos choix auront-ils sur l’histoire? Y aura-t-il beaucoup de chemins narratifs différents menant à diverses fins?

Beaucoup, et oui! Tout d’abord, il existe deux types de choix dans le jeu: les choix de couleurs narratifs et les choix à grande échelle qui affectent l’arc de l’histoire. Les choix de couleurs narratifs aromatisent le style de chemin sur lequel vous vous trouvez. Ceux-ci se comparent et travaillent pour maintenir le caractère que vous développez avec un dialogue unique et d’autres renforts subtils tout au long.

Les choix à grande échelle mettent en jeu la façon dont vous vous sentez, changeant les chemins narratifs et les personnages qui vous entourent. Les endroits que vous explorez, à quoi ils ressemblent, ce que vous trouvez tout au long de la vie de Whit et les résultats des personnages changeront tous pour refléter ces types de choix.

D’une manière générale, nous visons plus d’une douzaine de fins différentes, avec la possibilité de plus si elles produisent des ajouts d’histoire significatifs et convaincants. Cependant, ce sont des fins individuelles. Les personnages secondaires ont également leurs propres terminaisons indépendamment ou respectives les unes des autres, encore une fois influencées par les choix. Cela ajoute une nuance supplémentaire à la douzaine de terminaisons, mais nous nous concentrons moins sur les chiffres que sur la structure de notre histoire sous-jacente. Il y a des choses folles, émotionnelles et étranges qui peuvent se produire, mais dans l’ensemble, elles soutiennent l’histoire que vos choix construisent.

Comment le gameplay est-il structuré? La bande-annonce de révélation touche à la fois à l’exploration 2D et 3D ainsi qu’à la conversation avec des personnages. Êtes-vous capable d’explorer des environnements à volonté?

La plupart du jeu sont des zones 3D accessibles à pied que vous pouvez explorer à volonté. Il existe également des zones de vignette, qui sont des chemins uniques déterminés par vos choix précédents. Les joueurs verront les zones que les autres ne verront pas, à cause des chemins qu’ils ont ouverts.

Du point de vue de la structure, nous avons des chapitres liés à des événements majeurs qui se déclinent en différents choix, ouvrant de nouveaux domaines à explorer. En parlant aux gens, en recevant leurs réactions et leurs conseils, et en faisant des choix en fonction de ce que vous savez, vous progresserez et façonnerez le chemin devant vous. Vous avez mentionné l’exploration 2D. Il n’y a qu’une petite partie de cela au début et même cela s’ouvre en soi. Mais la grande majorité du jeu est en 3D en itinérance libre.

Where the Heart Is arbore un superbe style artistique. Comment vous est venue cette approche visuelle unique?

Je vous remercie! Nous espérons que c’est visuellement agréable pour les joueurs. Pour de nombreux jeux sur lesquels je travaille, je crée beaucoup de concept-art. S’étendre sur un ton ou une atmosphère suggérée fait partie de cette tâche, car à partir d’un concept, j’aime évoquer un sentiment, pas seulement un plan visuel. D’où le style Heart Is ‘est venu d’essayer de recréer en 3D un concept art qui raconte une histoire à lui tout seul.

Un sens du contraste qui inspire la curiosité est super important. Placer des objets intrigants contre un terrain vallonné, où les joueurs atteignent des angles de caméra qui servent l’instant, aide à atteindre ce sentiment d’émerveillement. J’ai construit un shader maître pour utiliser des textures minimales mais être flexible afin que nous puissions projeter de larges bandes de couleurs sur plusieurs choses à la fois, aidant à mélanger le tout ensemble.

Avant les jeux, mon expérience était dans les beaux-arts et l’éclairage de scène de concert. Je pense que les deux m’aident à penser les espaces d’une manière différente, en particulier dans la façon dont l’environnement d’un joueur peut refléter ses propres sentiments, qui sont intensifiés par une partition musicale harmonisée.

Quand les lecteurs de Push Square auront-ils hâte de jouer au jeu sur PS4? Est-il prévu de profiter de la PS5 plus loin?

Nous avons une sortie prévue à la fin de cette année. Nous aimons ce que nous avons vu de PS5 et la plate-forme est incroyablement excitante pour les joueurs et pour nous en tant que développeurs, mais actuellement nous nous concentrons sur le laser pour créer la meilleure version PS4 possible.

Nous remercions l’équipe d’Armature Studio d’avoir pris le temps de répondre à nos questions, et Josh Silverman de l’avoir rendu possible. Êtes-vous intéressé par le concept et le gameplay de Where the Heart Is? Recherchez vos sentiments dans les commentaires ci-dessous.