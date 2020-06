Aimants pour réfrigérateur : Son histoire magique

Beaucoup d’entre nous ont grandi avec des aimants ornant nos réfrigérateurs, mais nous n’avons jamais vraiment demandé pourquoi.

Il est de plus en plus courant de trouver un réfrigérateur domestique recouvert d’une sorte d’aimant, qu’il s’agisse d’un aimant promotionnel ou d’un souvenir.

Si vous êtes une personne curieuse, alors peut-être vous êtes-vous tenu devant votre réfrigérateur et avez-vous réfléchi à la raison pour laquelle nous les utilisons et à la façon dont ils ont été créés?

Nous allons jeter un œil à l’histoire des aimants pour réfrigérateur et expliquer comment ces espaces réservés pratiques se sont retrouvés sur nos réfrigérateurs.

Avant de faire cela, cependant, il est préférable de rafraîchir rapidement les aimants.

Quels sont même les aimants ?

Depuis des milliers d’années, nous connaissons l’existence du magnétisme, mais ce n’est que relativement récemment que nous avons compris ce qu’il était réellement et comment il fonctionnait.

Certaines des premières personnes à découvrir qu’un type de pierre attirerait d’autres pierres riches en fer étaient les anciens Grecs.

Les premiers à découvrir l’utilisation du magnétisme pour pointer un morceau de métal dans une direction constante ont été les anciens Chinois, qui ont utilisé leurs premières formes de boussole pour pratiquer le Feng Shui.

Quels sont donc les aimants ?

Par une définition simple, ils sont un objet qui émet des champs magnétiques, qui à leur tour attirent les métaux tels que l’acier, le fer, le nickel et le cobalt.

Les aimants peuvent se présenter sous différentes formes et formes.

Certains sont créés en mélangeant du fer et un autre élément comme le vinyle ou la céramique, qui sont ensuite magnétisés (modifiés pour qu’ils aient également un champ magnétique) par une source magnétique plus puissante.

Une autre forme courante d’aimant est un électro-aimant, qui est un composant critique dans la plupart des types de moteurs.

Ces aimants sont constamment rechargés et magnétisés par un courant électrique, ce qui en fait des aimants très puissants.

Vous pouvez en savoir plus sur les aimants et leur fonctionnement ici.

À quoi servent les aimants ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous connaissons les aimants depuis des milliers d’années déjà, les premiers enregistrements remontant à environ 2500 ans en Grèce, en Inde et en Chine.

Vers 1200 après JC, il a été découvert que vous pouviez utiliser un aimant pour vous donner une véritable orientation du nord ou du sud, et de cette découverte, des boussoles sont nées.

Les boussoles ont complètement révolutionné notre façon de voyager et de voir le monde, permettant aux voyageurs de naviguer sans utiliser le soleil ou les étoiles, ce qui était généralement plus peu fiable.

Avance rapide jusqu’au 20e Siècle, et les aimants commençaient à être utilisés de diverses manières dans l’électronique, les moteurs, etc.

Comment avons-nous commencé à utiliser des aimants sur nos réfrigérateurs ?

Ce n’est même qu’en 1913 que le premier réfrigérateur commercial a été inventé par un homme du nom de Fred W. Wolf.

Bien que les réfrigérateurs n’aient pas été largement utilisés jusqu’à ce que General Electric sorte son réfrigérateur «Monitor-Top» en 1927.

Sans surprise, ce n’est que lorsque les réfrigérateurs ont été inventés que nous avons commencé à utiliser des aimants sur eux, et ce n’est arrivé que vers le milieu du 20e Siècle.

C’est à cette époque qu’il est devenu courant de fixer un aimant sur des chiffres ou des lettres en plastique, qui étaient utilisés comme matériel pédagogique.

Les premiers aimants pour réfrigérateur réellement conçus pour être utilisés sur un réfrigérateur ont été inventés par un homme appelé Sam Hardcastle.

Il avait été chargé par des entreprises de l’industrie spatiale d’inventer une forme de lettres et de chiffres magnétiques qui étaient complètement magnétiques, au lieu d’être simplement un morceau de plastique avec un aimant attaché.

Sam Hardcastle a créé un moyen de mélanger l’oxyde de fer, essentiellement de la poussière de fer, avec du vinyle, un plastique légèrement flexible.

Il a constaté que les aimants qu’il avait créés convenaient parfaitement à l’usage et tenaient bien mieux les surfaces car l’ensemble de l ‘«aimant» était magnétisé.

Sam a réalisé que ses aimants avaient beaucoup plus de potentiel et a lancé une société de publicité qui a vendu certaines des premières publicités de réfrigérateurs magnétiques au monde.

Il s’est ensuite lancé dans l’industrie du souvenir en créant des aimants spécialisés pour chaque État américain avec des notes intéressantes sur chacun d’eux pour l’industrie du tourisme.

Au moment où Sam Hardcastle développait ses aimants pour réfrigérateur, un autre joueur est entré dans le jeu.

Un homme du nom de William Zimmerman a acquis le premier brevet pour un nouveau type d’aimants pour réfrigérateur dans les années 1970, qui étaient sous la forme de petits dessins animés et étaient très utiles pour contenir des choses sur les réfrigérateurs.

Pourquoi les aimants pour réfrigérateur sont-ils si populaires ?

Les aimants pour réfrigérateur ont rapidement obtenu l’approbation du grand public du monde entier.

Des aimants avec des publicités d’entreprise étaient généralement distribués gratuitement, et il a été découvert qu’ils étaient incroyablement utiles pour contenir des avis, des photos et des dessins sur le réfrigérateur.

Bien que ces modèles soient géniaux, les designs plus colorés et intéressants sont devenus de plus en plus courants, les gens décorant leurs réfrigérateurs avec des souvenirs de tous les endroits où ils avaient voyagé.

Dans les années 1990, une entreprise a créé un produit appelé poésie magnétique, qui comprenait un paquet de mots sur support magnétique, qui pourrait être utilisé pour créer n’importe quelle phrase que vous pourriez imaginer à partir des mots disponibles.

Le reste? C’est de l’histoire!

Je ne sais pas pour vous, mais un réfrigérateur n’est pas vraiment le vôtre jusqu’à ce que vous l’ayez décoré avec quelques aimants pour réfrigérateur! Et ce n’est pas vraiment le vôtre tant que vous n’avez pas mis un oreiller sur votre réfrigérateur…?

Pour certains, il s’agit de constituer une collection sans cesse croissante d’aimants frigorifiques colorés idiots, où qu’ils se trouvent.

Pour d’autres, les aimants pour réfrigérateur sont plus appréciés pour leur utilité à épingler des messages importants ou des photos de famille au réfrigérateur.

Que vous aimiez faire exploser votre réfrigérateur ou non, les aimants de réfrigérateur vont certainement rester pendant un certain temps!