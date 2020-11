2ème championnat: l’erreur d’Ulreich choque HSV et Fürth après la victoire du derby

Le favori de la promotion, Hamburger SV, a dû céder la tête au SpVgg Greuther Fürth. Alors que HSV a perdu à la dernière minute, Fürth a remporté le 267e Frankenderby au 1. FC Nürnberg. Holstein Kiel a terminé la série à domicile de Hanovre 96.

Au 1. FC Heidenheim, la Ligue hanséatique a perdu 2: 3 (2: 2) à la dernière minute et est donc restée sans victoire pour la quatrième fois consécutive.

Christian Kühlwetter était le vainqueur du match des hôtes. Avec ses six à huit buts cette saison, le buteur de Heidenheim a tiré sur les invités à lui seul. Son but à la 90e minute a scellé la première défaite de HSV à l’extérieur de la saison. L’attaquant avait déjà marqué aux 27e et 44e minutes.

L’équipe de l’entraîneur Daniel Thioune a pris un excellent départ. Sonny Kittel (16e) et Toni Leistner (24e) ont donné une avance précoce aux invités, mais ont ensuite trop chuté.

Après la pause, les deux équipes n’ont pas pu maintenir longtemps le rythme élevé des 45 premières minutes. Le jeu s’est lentement arrêté. Néanmoins, il y avait suffisamment d’occasions de marquer des deux côtés pour décider du match, et à la fin, Kühlwetter a profité de son opportunité dans la dernière minute.

L’entraîneur de Heidenheim, Frank Schmidt, a dû se passer du gardien Kevin Ibrahim et du défenseur Jonas Föhrenbach à bref délai. Les deux professionnels ont été testés positifs pour Corona. Le match a cependant pu avoir lieu, car tous les autres joueurs de Heidenheim ont passé un test rapide à court terme qui s’est avéré négatif.

Fürth remporte Frankenderby contre Nuremberg

Mené par le double packer Havard Nielsen, le trèfle a gagné à juste titre 3: 2 (2: 1) au club.

Le Norvégien Nielsen (3e / 36e) a mis l’équipe de l’entraîneur Stefan Leitl en tête après 170 secondes et a frappé d’un joli tir lointain juste avant la pause. Branimir Hrgota (47.) a augmenté après la pause. Manuel Schäffler (8e) avait quant à lui égalisé pour le club, Nikola Dovedan (78e) assurait le score final.

Fürth est en tête du classement avec 18 points, tandis que l’équipe de Nuremberg a raté les meilleures régions avec dix autres points.

Les invités ont eu un départ de rêve dans le stade vide Max Morlock, qui était gardé par la police devant le stade en raison du respect des règles de la couronne.

Nielsen a terminé après un sous-cou-de-pied parfait de Hrgota. L’égalisation n’a pas tardé à entrer dans une phase initiale furieuse, Schäffler était parfait avec un centre et s’est dirigé vers son cinquième but de la saison.

Après le regain d’avance de Nielsen, Hrgota a de nouveau augmenté peu après le début du match après une belle combinaison. Les efforts offensifs de Nuremberg, principalement des balles hautes sur Schäffler, n’ont pas été couronnés de succès. De l’autre côté, Julian Green a frappé deux fois le poteau.

Kiel met fin à la série à domicile de Hanovre et est maintenant troisième

En Basse-Saxe, les cigognes ont gagné 3-0 (0-0) après que les 96ers aient remporté les dix points à domicile cette saison.

Alexander Mühling (56e, pénalité de la main), Dominik Kaiser (57e, contre son camp) et Janni-Luca Serra (60e) ont marqué les buts invités, et Kiel est remonté à la troisième place. Simon Falette de Hanovre a vu le carton jaune-rouge après un comportement antisportif (71e).

Amère pour Hanovre, car les hôtes définissaient clairement le jeu jusqu’à ce que les buts soient concédés. Hanovre n’a pas encore réussi à marquer un point à l’extérieur et doit s’orienter vers le bas après la première défaite à domicile de la saison. Kiel a célébré une autre victoire après quatre matchs sans trio.

Les hôtes étaient plus visibles et déterminés pendant longtemps, mais les opportunités claires restaient rares. Kiel a eu des problèmes pour rendre les chambres étroites et a fait combiner les Hanovriens encore et encore. Marvin Ducksch (21./37.) A eu les 96 meilleures chances au premier tour, mais il a raté deux fois. Fabian Reese (32e) de Kiel a échoué dans une position prometteuse face au 96 gardien Michael Esser. En moins de quatre minutes, les invités ont décidé le jeu en leur faveur.

2. Ligue: Le tableau