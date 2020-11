Le concert de Persona sera retransmis en direct en mars 2021

Un concert basé sur la musique de la série de jeux RPG Persona aura lieu en mars 2021. La performance sera diffusée en streaming sur pay-per-view, et vous pouvez acheter des billets dès maintenant.

Shin Megami Tensei Online Live 2021: Ongaku no Kotowari est une performance musicale de morceaux des bandes sonores des jeux Shin Megami Tensei – mieux connus sous le nom de Persona – qui sera diffusée en streaming pour tous ceux qui souhaitent acheter un billet. Le concert débutera le 20 mars à 02h00 PST / 05h00 EST / 10h00 GMT, et il sera visible jusqu’au 27 mars, vous avez donc une semaine complète après pour revoir ou rattraper si vous avez pour le rater. Les billets coûtent 3666 yens, soit environ 30 € / 26 £ / 35 $, et vous pouvez en acheter un via ce lien.

Selon les nouvelles du développeur Atlus, l’émission durera environ deux heures et contiendra des segments MC en plus de la musique. Les performances seront préenregistrées et une grande partie de la setlist sera tirée de Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster, un remaster de Shin Megami Tensei 3 à venir sur PlayStation 4 et Nintendo Switch l’année prochaine. Vous pouvez vous procurer des produits dérivés, y compris des t-shirts et des sacs fourre-tout, ici.

La réédition des jeux Shin Megami Tensei s’est avérée lucrative pour Atlus et Sega. Persona 4 Golden est arrivé sur Steam plus tôt cette année, en vendant un demi-million d’exemplaires, ce qui a suscité l’intérêt de Sega pour plus de ports d’anciens jeux. Malheureusement, les PC ont été exclus de Nocturne pour le moment, mais j’espère que cela ne durera pas éternellement.

