2ème championnat: Fürth passe à la deuxième place

Le SpVgg Greuther Fürth a remporté le duel de la deuxième Bundesliga et continue de progresser dans le classement. 1. Le FC Nürnberg et le Fortuna Düsseldorf sont toujours bloqués dans les régions inférieures. Hannover 96 n’a pas été en mesure de prouver sa force à domicile.

Le shamrock s’est imposé au VfL Bochum 2-0 (2-0) et a célébré la troisième victoire consécutive. L’équipe de Fürth est également invaincue à l’extérieur cette saison et a grimpé à la deuxième place du tableau avec douze points de retard sur le leader du Hamburger SV (16 points).

Paul Seguin (9e) a inscrit le premier but des Franks. Julian Green (15e) a raté l’augmentation des résultats en échouant sur un penalty contre le gardien du VfL Manuel Riemann. Sebastian Ernst (34e) a clôturé une contre-attaque franche de Fürth avec le 2-0.

Une fois de plus, les Allemands du Sud ont impressionné par leur force ludique. Après deux victoires, la Westphalie a subi sa première défaite face à son public cette saison.

Les invités ont déterminé la phase initiale, étaient plus déterminés et plus efficaces dans le jeu offensif. Les Bochumers ont eu du mal à trouver leurs règles de jeu après avoir pris du retard. Ce n’est qu’après une longue phase de démarrage que VfL est mieux entré en jeu. Mais le 2-0 d’Ernst a signifié un autre coup au cou pour les Bochumers, qui ont trouvé cela très difficile et pendant longtemps n’ont pas réalisé beaucoup d’action constructive. À la 54e minute, cependant, le gardien de Fürth Sascha Burchert a dirigé un coup franc de 17 mètres de Thomas Eisfeld du bout des doigts au-dessus de la barre.

2ème championnat: les vieux maîtres de Nuremberg et de Düsseldorf sont coincés ci-dessous

En raison du 1: 1 (1: 1) dans un duel direct, les deux vieux maîtres ambitieux marchent sur place et perdent de plus en plus le contact avec les meilleures équipes.

Le club ne pouvait pas utiliser une avance pour la deuxième victoire de la saison dans son cinquième match consécutif sans victoire pour la cinquième fois. Car la Bundesliga reléguait Düsseldorf, avec Kenan Karaman (30e), compensait le déficit après le penalty de Manuel Schäffler (15e), controversé malgré les preuves vidéo.

Dans la phase initiale, l’ambition des hôtes de mettre fin à leur série négative était clairement évidente. Après le penalty de Schäffler, cependant, les hôtes ont donné de plus en plus d’initiative à l’adversaire.

Karaman a frappé les parts de jeu croissantes pour l’équipe de l’entraîneur de Fortuna Uwe Rösler, qui a joué en tant que professionnel pour le FCN en Bundesliga dans les années 1990, pour compenser cela.

Après le redémarrage, Düsseldorf ne s’est pas initialement appuyée sur les performances de la première section. Les hôtes prirent de plus en plus le commandement, mais ne développèrent pratiquement aucun danger digne d’être mentionné. En conséquence, ainsi que plusieurs malentendus dans la structure du jeu des deux équipes, d’autres opportunités de but sont restées rares malgré des vitesses plus élevées.

2. Ligue: Seul un match nul contre Aue – Hanovre est sur place

Après les sept dernières victoires à domicile consécutives toutes saisons confondues, la Basse-Saxe n’a pas dépassé 0-0 contre Erzgebirge Aue.

L’attaquant Marvin Ducksch s’est avéré être une mort fortuite pour l’équipe locale, qui était oppressivement supérieure en seconde période. À la 84e minute, Aue a perdu Tom Baumgart avec un carton jaune-rouge pour délit répété.

En partageant les points contre les Saxons, 96 foulent la table sur place et occupent la cinquième place. De plus, la réparation de la mauvaise performance de dimanche dernier à 1: 4 au SpVgg Greuther Fürth a échoué.

Aue s’est d’abord limité à une bonne défense et a effectivement perturbé les efforts des 96ers. Celles-ci jouées trop statiquement et trop rarement pourraient provoquer des surprises.

Hanovre était optiquement supérieure, mais était rarement capable de déséquilibrer la défense des invités. Le FC Erzgebirge, placé au milieu de la table, est devenu plus courageux au fur et à mesure que le jeu avançait et mettait l’une ou l’autre piqûre d’épingle. Cependant, sans succès dénombrable. A la 59e minute, les Hanovriens Hendrik Weydandt et Ducksch ont offert deux belles occasions de prendre la tête en quelques secondes.

