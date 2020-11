Surface Duo bénéficie d’une mise à niveau multitâche avec une nouvelle expérience de saisie

in

Le Surface Duo, qui commence à 1399 $, utilise le clavier SwiftKey de Microsoft pour permettre une expérience de frappe transparente. Le plus gros problème de Surface Duo est le logiciel et les gestes bogués, mais au cours des dernières semaines, Microsoft a apporté de nombreuses améliorations au logiciel avec des mises à jour régulières.

Le mois dernier, Surface Duo a été mis à jour avec le correctif de sécurité d’octobre de Google avec des améliorations de performances. Microsoft a également mis à jour Microsoft Launcher pour supprimer la chronologie et optimiser les performances globales avec des modifications de la fonctionnalité de groupe d’applications, et plus encore.

Microsoft semble tester une nouvelle mise à jour pour l’application de clavier SwiftKey qui permettra au clavier de se diviser sur les deux écrans avec un espace vide au milieu.

Le clavier SwiftKey est livré avec un retour haptique, ce qui est assez satisfaisant. Cela fonctionne également bien pour une utilisation à une main, mais l’expérience n’est pas suffisante lorsque vous utilisez le Surface Duo en mode livre.

Taper sur un mobile à double écran peut être frustrant car vous devez vous étirer les doigts pour appuyer sur les touches. Atteindre les caractères au milieu du clavier peut être un exercice de frustration et l’expérience n’est pas non plus confortable pour les utilisateurs avec de petites mains.

Heureusement, cette nouvelle mise à jour de Swiftkey vous permettra enfin d’utiliser vos deux pouces, mais la nouvelle disposition du clavier ne fonctionne actuellement qu’en mode livre ou lorsque vous ouvrez les deux écrans.

Il convient de noter que des claviers séparés comme celui-ci existent depuis des années sur les téléphones Android via Google et d’autres fabricants de claviers tiers, mais c’est la première fois que le clavier de Microsoft prend en charge la saisie fractionnée sur du matériel à double écran.

La mise à jour semble être déployée pour sélectionner des bêta-testeurs et devrait apparaître sur tous les téléphones Surface Duo plus tard cette année.

En plus de la mise à jour du clavier SwiftKey, on pense que Microsoft travaille sur une grosse mise à jour du logiciel Surface Duo avec des fonctionnalités de caméra et des améliorations de performances significatives, mais nous ne savons pas quand elle arrivera.

