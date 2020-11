Call of Duty: Activision offre d’excellentes nouvelles concernant le système en jeu qui s’étendra sur la guerre moderne et la zone de guerre

Le mode Prestige a été l’une des choses les plus populaires de Call of Duty. Le badge offre le droit de se vanter aux joueurs qui vivent pour le grind. C’est le rang le plus élevé que les joueurs de Call of Duty peuvent atteindre dans le jeu. Activision l’avait retiré de ses jeux pendant un certain temps, mais il est revenu avec son dernier titre, Call of Duty: Black Ops Cold War.

Auparavant, le responsable éditorial d’Activision, David Hodgson, avait expliqué le processus et le retour du mode Prestige. Treyarch Studios, les principaux développeurs de Black Ops Cold War, ont maintenant publié un blog détaillé sur le sujet.

Le billet de blog explique comment le nouveau système Prestige fonctionnera, en particulier avec les saisons à venir dans la guerre froide. De plus, il donne également un premier aperçu de tous les nouveaux badges et du nouveau contenu qui accompagnent le mode prestige. Enfin, Treyarch Studios a peaufiné le mode d’une nouvelle manière pour rendre beaucoup de joueurs heureux.

Les joueurs de Call of Duty Cold War ne perdront pas l’accès à Create-a-Class

Les joueurs ont dû sacrifier beaucoup de contenu pour atteindre le rang Prestige. Par conséquent, de nombreux joueurs ont abandonné le raffinement du prestige afin de conserver un contenu comme créer une classe. De plus, avec le lancement des saisons, les développeurs ont déclaré: «Nous avons entendu des joueurs qui souhaitent voir leurs progrès se poursuivre à travers les saisons de manière encore plus significative. »

Par conséquent, le nouveau mode prestige des jeux Call of Duty dirigé par Treyarch comportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Ceux-ci inclus:

Gagnez des progrès vers plus de niveaux de prestige que jamais auparavant sans perdre aucun des contenus que vous avez déjà acquis.

Le meilleur des deux mondes: il y a toujours un nouvel objectif à poursuivre et votre progression vers le Prestige ne cesse de croître au fil des saisons.

Chaque nouvelle saison offre plus de jalons de prestige, de nouveaux défis saisonniers à débloquer et plus de récompenses à gagner.

Un nouveau système de nivellement global

Dans le cadre de la nouvelle approche cross-studio de Call of Duty, Activision prévoit d’étendre la progression des joueurs au-delà de la guerre froide à l’avenir.

Selon le blog, « À partir de la saison 1 en décembre, Seasonal Prestige deviendra le nouveau parcours de mise à niveau à travers Warzone et Modern Warfare, tous les joueurs commençant sur ce nouveau chemin de progression sans perdre aucun contenu précédemment gagné. »

Félicitations à l’équipe pour avoir fait de ce rêve une réalité. Présentation de la progression inter-jeux, du prestige et de la mise à niveau des armes qui s’étend sur BOCW-MP-ZM-WZ-MW. Lancez le jeu ou le mode de votre choix et progressez vers le même objectif commun. Collaboration inter-studio FTW https://t.co/9f3lJBfmEL – Tony Flame (@Tony_Flame) 6 novembre 2020

Le nouveau système synchronisera également la progression des passes de combat entre les jeux. Par conséquent, les joueurs peuvent débloquer des récompenses de passes de combat, qu’ils jouent à Warzone, BOCW ou MW.

Les joueurs peuvent lire en détail tous les nouveaux changements sur le blog Treyarch. Le blog répertorie tous les nouveaux contenus, y compris les récompenses et les changements de prestige. Ils peuvent se préparer et fixer leurs objectifs pour devenir le «Maître du Prestige» dès que la partie tombe.

