La programmation de Leeds United contre Crystal Palace aujourd’hui – .

Leeds United cherchera à revenir à la victoire en Premier League lorsqu’il affrontera Crystal Palace loin de chez lui cet après-midi.

L’équipe de Marcelo Bielsa a subi une lourde défaite 4-1 aux mains de Leicester City à Elland Road en championnat lundi soir.

Les Blancs sont 12e du classement en ce moment avec 10 points en sept matches.

Le club du West Yorkshire sera déterminé à rebondir et à ramasser les trois points contre Palace à Selhurst Park en championnat cet après-midi.

Pendant ce temps, Palace se retrouve actuellement 14e du tableau de Premier League avec 10 points en sept matches.

Les Eagles entreront dans le match contre Leeds à la suite d’une défaite 2-0 contre Wolverhampton Wanderers à l’extérieur de la ligue.

Palace est un club établi en Premier League et cherchera à gagner aujourd’hui et à poursuivre sa course pour le top 10.

Voici comment Leeds s’alignera contre Palace en Premier League à Selhurst Park à Londres cet après-midi:

