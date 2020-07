25 séries à apprécier cet été

L’été est le moment idéal pour consacrer nos vacances à nos différents passe-temps. En plus de profiter du plein air, de nos gens et du beau temps, nous Nous avons la possibilité de rattraper les séries que nous avons en attente, voire d’en découvrir certaines que nous ne connaissions pas et d’autres à venir, étant donné que ces dernières années, l’été a cessé d’être une période de «sécheresse» en termes de débuts de productions sur petit écran.

Avec un été 2020 des plus atypiques en raison de la situation internationale due à l’expansion du Covid-19, il n’est pas surprenant qu’il y ait des gens qui choisissent des passe-temps plus «solitaires», comme profiter des catalogues de plateformes de streaming. Et, bien que cette même crise de coronavirus ait retardé le tournage et les sorties prévues ces derniers mois, à FórmulaTV, nous collectons quelques productions que nous pouvons apprécier cet été, à la fois en ce moment et dans un avenir très proche, avant ses débuts sur différentes plateformes ou la première de nouveaux épisodes de fictions existantes.

une ‘Perdu’

Fait partie du casting principal de ‘Lost’

Dix ans après sa fin, diffusée en Espagne par Cuatro et Fox, la série mythique de ‘Lost’ revient tout le public espagnol grâce aux plateformes de streaming. Le 23 mai 2010, de nombreuses personnes se souviennent de lui sur les réseaux sociaux une décennie plus tard et, À partir du 1er juin, les six saisons de la célèbre fiction sont disponibles sur Sky et Amazon Prime., après être passé par des plateformes comme Netflix il y a des années ou même avoir été diffusé sur la chaîne de l’énergie. Une occasion parfaite pour rappeler l’histoire du groupe diversifié de passagers qui ont fini par survivre sur une île mystérieuse et tout ce qui leur est arrivé là-bas ou, dans le cas de ceux qui n’ont pas pu en profiter à l’époque, se lancer dans cette aventure qui a captivé le public de tout le monde.

deux ‘Le grand’

Les acteurs Elle Fanning et Nicholas Hoult dans ‘The Great’

Création de Tony McNamara, co-scénariste de « The Favorite », ‘The Great’ est une mini-série basée sur la montée en puissance de Catherine la Grande, un personnage joué par Elle Fanning. Une femme qui doit faire face au comportement enfantin de son mari, Pierre III de Russie (Nicholas Hoult), qu’il envisage de renverser par un coup d’État après avoir découvert qu’il n’était pas l’homme auquel il s’attendait. La production raconte les rifirrafes du couple et leurs relations avec la cour russe de l’époque, assez éloignée des événements historiques réels et mêlant drame et comédie noire, tout au long dix épisodes disponibles sur Starz depuis le 18 juin.

3 ‘Regarde ce que tu as fait’

Berto Romero et Eva Ugarte dans ‘Regardez ce que vous avez fait’

Le 18 juin, Movistar + a créé la troisième et dernière saison de « Look What You’ve Done », la série a créé et interprété par Berto Romero, qui dans son rôle principal a été accompagné par l’actrice Eva Ugarte, comme Sandra. Deux ans après le début de la production, le comédien a mis la touche finale à une histoire qui se concentre sur les problèmes quotidiens d’une famille et que même s’est concentré sur des problèmes actuels, tels que la démence, l’éducation des enfants ou les « annulations » qui sont faites via les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Une production qui, après ses adieux, mérite d’être appréciée du début à la fin dans un été des plus insolites.

4 ‘Disparu’

Juan Echanove avec une partie de la distribution principale de ‘Perdido’

Production de Mediaset et Plane to Plane après d’autres séries telles que « Le Prince » et « La vérité », « Disparu » raconte l’histoire du groupe 2 des disparus de la brigade centrale de police, une équipe dirigée par l’acteur Juan Echanove dans le rôle de Santiago Abad. La série débute avec l’arrivée de l’inspecteur Sonia Ledesma (Michelle Calvo) dans le groupe, après l’étrange disparition d’une personne très proche d’elle. Tout au long de treize épisodes, Ledesma et ses collègues résoudront des cas, en apprenant à se connaître et à se faire connaître du spectateur, dans une série qui a atterri le 19 juin sur Amazon Prime et qu’il a d’autres acteurs tels que Maxi Iglesias, Elvira Mínguez et Chani Martín.

5 ‘Le politicien’

L’acteur Ben Platt avec ses pairs de ‘The Politician’

‘The Politician’, drame satirique créé par Ryan Murphy, a présenté sa deuxième saison sur Netflix le 19 juin, ramenant Payton Hobart (Ben Platt), trois ans après avoir remporté illégalement les élections au lycée et même subi deux tentatives d’assassinat. Déjà étudiant à l’Université de New York, Hobart se consacre à noyer ses peines dans l’alcool, lorsque ses amis du lycée réapparaissent pour l’encourager à rejoindre un nouveau défi: en lice pour un siège au Sénat de New York contre Dede Standish, une femme impliquée dans un mariage à trois. Une nouvelle course au pouvoir, en sept épisodes, à laquelle s’ajoutent des interprètes tels que Judith Light dans le rôle de Standish ou Bette Midler comme Hadassah Gold, chef de son cabinet.

6 ‘Les lumières’

Eva Green et Eve Hewson, comme Lydia et Anna, dans ‘The Luminaries’

Le 22 juin 2020, HBO a ajouté « The Luminaires » à son catalogue, une série mettant en vedette Eva Green, Eve Hewson et Himesh Patel dans les rôles de Lydia Wells, Anna Wetherell et Emery Staines. Une histoire qui se déroule en Nouvelle-Zélande, au milieu de la ruée vers l’or de la seconde moitié du XIXe siècle, qui commence quand Anna, une nouvelle venue dans le pays, rencontre Emery, un homme qui est né le même jour qu’elle. Après leur première rencontre, tous deux essayant de se revoir, un objectif qui sera entravé par Lydia, une voyante obsédée par la richesse et l’astrologie, qui semble prête à tout pour manipuler Anna et éviter les retrouvailles tant attendues. Et c’est ça, le fait que le couple se retrouve pourrait déclencher une mystérieuse malédiction.

7 ‘Perry Mason’

Matthew Rhys, acteur principal dans ‘Perry Mason’

Matthew Rhys est chargé de jouer dans « Perry Mason », un prequel qui a atterri sur HBO le 22 juin. et qui nous emmène dans la ville de Los Angeles en 1931. Une production qui nous présente un détective de style « anti-héros », alcoolique et psychologiquement torturé après avoir combattu pendant la Première Guerre mondiale. Tout au long de huit épisodes, avec un scénario écrit par Ron Fitzgerald et Rolin Jones, la série nous présente les origines du personnage créé par Erle Stanley Gardner, lors de son enquête sur la disparition d’un enfant. Pour le retrouver, Mason est prêt à tout faire, y compris le recours à des méthodes peu orthodoxes, dans un voyage qui l’aidera également à se découvrir et le poussera à plonger dans les secrets de Los Angeles au milieu de la Grande Dépression.

8 ‘Sombre’

Louis Hofmann, l’un des principaux acteurs de ‘Dark’

Fin 2017, il a atterri sur Netflix ‘Dark’, la première production allemande de la plateforme de streaming, qui a pris fin près de trois ans plus tard. Une histoire pleine de mystère et de drame qui a commencé avec disparition d’un garçon de quinze ans dans une petite ville d’Allemagne, suscitant beaucoup d’inquiétude chez les voisins, car c’est la deuxième fois que quelque chose de similaire se produit. Ainsi commence une carrière à la recherche de réponses, impliquant quatre familles, et qui conduit ses protagonistes à affronter même des événements surnaturels sur le chemin de la vérité, dont le dernier tronçon a été largement applaudi par de nombreux fans. Que vous ayez suivi la série depuis ses débuts, ou si vous osez la laisser vous surprendre pour la première fois depuis le début, c’est une proposition qui vaut la peine d’être appréciée cet été.

9 «Merlí»

Casting principal de ‘Merlí’

Plus de deux ans après la fin de ‘Merlí’ sur TV3, récoltant un succès qui l’a même amenée à rejoindre le catalogue Netflix et qui a conduit à la création du spin-off ‘Merlí: Sapere Aude’, la série avec Francesc Orella a rejoint Playz depuis le 30 juin 2020, avec sa première saison. Son intégration dans la jeune chaîne de contenu de la télévision espagnole signifie que quiconque veut profiter de la production catalane sur le professeur Merlí Bergeron et son groupe diversifié d’étudiants, qu’ils l’aient déjà vue ou non, peut la voir légalement et libre. Quarante épisodes sur la relation du particulier professeur de philosophie avec son fils et ses étudiants, qui se terminent à Playz avec l’incorporation des deuxième et troisième saisons du 6 et 13 juillet, respectivement.

dix ‘BNA: tout nouvel animal’

Michuri et Shirou, protagonistes de ‘BNA’

Le 8 avril 2020, l’anime ‘BNA: tout nouvel animal’ a commencé à diffuser sur la télévision japonaise Fuji TV et, près de deux mois plus tard, le 30 juin, il débarque enfin sur Netflix, plateforme disposant de droits de distribution. La fiction, réalisée par Yoh Yoshinari et créée par Trigger, raconte l’histoire de Michiru, une humaine qui a toujours vécu comme telle et qui découvre soudain qu’elle a une part animale, quelque chose d’inhabituel, ce qui en fait un « bestial ». Cette révélation l’oblige à fuir pour se réfugier à Ciudad Anima, une zone dans laquelle des humains « bestiaux » comme elle, qui vivent depuis la naissance, peuvent vivre sans craindre les agressions des anti-bêtes. Là, il rencontre Shirou, un loup-garou qui grâce à qui Michuri découvre des choses sur le mode de vie et les préoccupations d’êtres comme eux, tout en essayant de découvrir la raison de la transformation soudaine, étrange et unique de Michiru.

Onze «La nonne guerrière»

Alba Baptista à l’avant-garde du casting de ‘The Warrior Nun’

La Portugaise Alba Baptista est en charge de la mise en vedette « La nonne guerrière », série qui a fait ses débuts sur Netflix le 2 juillet. La production, entièrement tournée en Espagne entre mars et juillet 2019, raconte l’histoire d’Ava, une jeune fille de 19 ans qui, après s’être réveillée dans une morgue avec un artefact divin sur le dos, devient un objet de persécution par les forces de la paradis et enfer. Deux côtés rivaux dont le seul but est de le contrôler, donc Ava finit par se réfugier dans une congrégation religieuse chargée de combattre les démons. Dix principaux épisodes diffusés sites de Ronda, Antequera, Malaga et Séville et qui sont nés comme une adaptation de la bande dessinée « Warrior Nun Areala », créée dans les années 90 par le canadien Ben Dunn.

12 Hanna

Les actrices Yasmin Monet Prince et Esme Creed-Miles dans ‘Hanna’

Né du film éponyme Joe Wright de 2011, ‘Hanna’ a fait ses débuts sur Amazon Prime en 2019 et le 3 juillet a créé sa deuxième saison sur la plate-forme. La production a commencé par raconter l’histoire de Hanna (Esme Creed-Miles), une jeune femme qui, après avoir été formée comme assassin à Utrax, une école de formation secrète, décide de l’infiltrer pour détruire l’organisation. Avec un total de huit épisodes réalisés par Eva Husson et Ugla Hauksdóttir, la nouvelle saison continue les aventures de son protagoniste lorsque elle est obligée de quitter sa cachette pour sauver Clara (Yasmin Monet Prince), sa seule amie., de « Las praderas », les étranges nouvelles installations Utrax.

13 «Femme (Kadin)»

Bahar avec ses fils Nisan et Doruk dans ‘Woman (Kadin)’

La série turque ‘Woman (Kadin)’ C’est le pari surprenant d’Antena 3 pour ses nuits d’été. Sorti dans son pays d’origine en 2017, la fiction raconte l’histoire de Bahar (Özge Özpirinçci), une femme qui doit se battre pour subvenir aux besoins de ses deux enfants, Nisan et Doruk, après la mort tragique de son mari, Sarp (Caner Cindoruk). Sa situation financière précaire l’oblige à s’installer dans un quartier marginal, ce qui, en plus de la rapprocher de certains problèmes environnementaux, l’amènera à se rapprocher de sa mère, une femme à qui elle garde un profond. Après avoir ajouté plus de 100 millions de téléspectateurs au cours de ses émissions dans plus de soixante pays différents, Cette production turque à succès a atteint la chaîne principale Atresmedia le mardi 7 juillet., avec son premier épisode, et sera disponible gratuitement via la plateforme Atresplayer au fur et à mesure de sa diffusion.

14 ‘Déplacé’

Yvonne Strahovski est Sofie dans « Déplacé »

« Déplacé » est un drame australien sur les réfugiés, co-créé par Cate Blanchett et réalisé par Emma Freeman et Jocelyn Moorhouse, qui a été créée sur Netflix le 8 juillet. La mini-série, seulement six épisodes, est situé dans un centre de détention pour immigrants en Australie, où la vie de quatre étrangers se croisent: Sofie, une hôtesse victime de secte, jouée par Yvonne Strahovski («The Handmaid’s Tale»); Ameer (Fayssal Bazzi), un Afghan séparé de sa famille après avoir fui son pays d’origine; Cam (Jai Courtney), un nouveau gardien du centre; et Clare (Asher Keddie), le directeur de la même chose.

quinze ‘Hakan le protecteur’

Çagatay Ulusoy et Hazar Ergüçlü sont Hakan et Zeynep dans ‘Hakan, le protecteur’

«Hakan le protecteur» est la première production turque de Netflix, a fait ses débuts devant un public du monde entier en 2018 et, le 9 juillet, il a sorti sa quatrième saison sur la plateforme de streaming. La série met en vedette Cagatay Ulusoy, un acteur connu pour ses rôles principaux dans des fictions telles que « Le secret de Feriha », « Medcezir » ou « Içerde », et raconte l’histoire de Hakan, un marchand dont la vie est bouleversée après avoir découvert qu’il a un lien avec un ordre secret dont la mission est de protéger Istanbul. Avec l’aide d’un talisman, Hakan acquiert une série de pouvoirs qui l’aideront à affronter les Immortels, un groupe mystérieux dont le but est de détruire la ville. Une tâche à laquelle le protagoniste devra se préparer avec l’aide des Loyalistes, un groupe fidèle au «protecteur» d’Istanbul. Une fiction qui mêle fantaisie, action et romancisme et qui, dans sa première année de diffusion, a réussi à conquérir 10 millions de personnes dans le monde.

16 ‘L’effondrement du Japon: 2020’

Ayumu et sa famille dans «Le naufrage du Japon: 2020»

Au milieu de la situation mondiale actuelle à cause du Covid-19, Netflix a publié l’anime « Le naufrage du Japon: 2020 » le 9 juillet, une fiction qui nous présente une situation «apocalyptique» encore plus extrême. Son histoire est basée sur le roman « Nihon Chinbotsu » (« Le Japon s’enfonce »), de Sakyo Komatsu, qui en 1973 a exposé comment le pays japonais pourrait s’effondrer avant un tremblement de terre « définitif » qui a provoqué non seulement des tsunamis, mais aussi le naufrage de tout l’archipel. Grâce à Masaaki Yuasa, réalisateur de la mini-série à succès «Devilman Crybaby», cette production adapte cette idée à la société moderne, toujours informée et connectée, qui peut facilement pousser à créer une panique collective. Une dispute dont le poids retombe sur Ayumu, une adolescente qui rêve de représenter son pays aux Jeux Olympiques, jusqu’à ce qu’un tremblement de terre détruit toutes les villes du Japon et commence la recherche de sa famille pour trouver un nouveau foyer sûr.

17 ‘Esprits criminels’

Fait partie de la distribution principale de ‘Criminal Minds’

Le 9 juillet, Cuatro a été chargé de créer en Espagne, en ouverture, la quinzième et dernière saison de ‘Criminal Minds’. L’équipe du FBI qui a réussi à résoudre des cas depuis 2005 dit au revoir quinze ans plus tard avec une grande partie de son ancienne équipe et certains membres incorporés ces dernières années, tels que Luke Alvez (Adam Rodriguez), Tara Lewis (Aisha Tyler) ou Matt Simmons ( Daniel Henney). Une raison convaincante à la fois de profiter de votre dernier tronçon, à travers la chaîne Mediaset ou la plate-forme gratuite de MiTele; aimer commencer à le regarder depuis le début grâce à des services de streaming comme Amazon Prime, où l’on retrouvera toutes les saisons de la production créée par Erica Messer et lauréate de 8 ASCAP Awards.

18 ‘Personnes normales’

Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, principaux acteurs de ‘Normal people’

Adaptation du roman à succès du même nom de Sally Rooney, ‘Normal People’ raconte l’histoire d’amour de Marianne et Connel, interprété par Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, deux personnes très différentes qui sont sur la voie de l’âge adulte. Gage de sa fidélité au livre original, Rooney elle-même a non seulement travaillé dessus en tant que scénariste, mais travaille également en tant que productrice, tandis que la direction est sous la direction de Lenny Abrahamson, responsable du film à succès « The Room ». Une fiction chargée de sensibilité et de romantisme dont les six premiers épisodes débarquent le 16 juillet sur Starzplay, après avoir conquis le public et les critiques après sa première sur Hulu et BBC Three le 26 avril dernier.

19 ‘Zut’

Katherine Langford comme Nimue dans ‘Damn’

Nouvelle version de la légende du roi Arthur basée sur l’œuvre éponyme de Frank Miller, ‘Damn’ raconte l’histoire de Nimue (Katherine Langford), une jeune femme au pouvoir mystérieux qui est destinée à devenir la Dame du lac, jusqu’à ce que son peuple soit attaqué par ceux qui veulent mettre fin à la magie et à tous ceux qui y sont liés. C’est alors que sa mère lui remet l’épée Excalibur et lui confie l’importante mission de la porter à Merlin (Gustaf Skarsgard), tâche pour laquelle Nimue aura l’aide d’Arturo (Devon Terrell), un mercenaire, tout au long de son dangereux et passionnant. Une histoire fantastique et d’action dont la première sur Netflix, avec un total de dix épisodes, est prévue pour le 17 juillet.

vingt ‘Par H ou par B’

Choni, Belén et Hache dans ‘Por H o ​​por B’

Réalisé par Manuela Burló Moreno, ‘Por H o ​​por B ‘est l’un des prochains paris espagnols de HBO, qui débutera sur la plateforme le 22 juillet.. La série a Marta Martín et Saida Benzal comme actrices principales, dans les rôles de Hache et Belén, deux amis chonis qui se retrouvent lorsqu’ils décident de déménager de la ville madrilène de Parla vers le quartier de Malasaña, dans la capitale. Un saut avec lequel tous deux vivront des expériences nombreuses et hilarantes, dans une fiction née du court métrage « Pipas » de 2013, dans lequel Martín et Benzal incarnent les mêmes personnages. Avec d’autres acteurs connus sous le nom de Brays Efe, Itziar Castro, Fernando Albizu ou Javier Bódalo comme membres de la distribution, « Por H o ​​por B » est la troisième série espagnole originale de HBO, dont nous pouvons déjà profiter cet été.

vingt et un ‘L’Académie des parapluies’

Certains des protagonistes de ‘The Umbrella Academy’

‘The Umbrella Academy’ a fait ses débuts en 2019 via Netflix, en tant que production basée sur les bandes dessinées Gerard Way et Gabriel Bá, et le 30 juillet débutera sa deuxième saison après être devenue l’une des séries les plus réussies sur la plateforme l’année dernière. L’histoire raconte les aventures de la famille dysfonctionnelle de super-héros dirigée par le milliardaire Reginald Hargreaves (Colm Feore), dont la mort finit par réunir leurs « enfants », divisée par le manque d’affection et de querelles entre eux au fil des ans. Cependant, ce n’est pas la seule raison pour laquelle les super-héros finissent par s’unir: les sept devront lutter contre l’arrivée imminente de l’Apocalypse. Une intrigue qui se poursuit avec un nouveau lot de dix épisodes, où tout pointe vers les protagonistes finiront par se disperser à Dallas, vers la date fatidique du 25 novembre 1963. Cette journée sera considérée comme l’idéal d’une nouvelle apocalypse, qui pourrait même être liée à l’assassinat du président Kennedy trois jours plus tôt, dans la même ville.

22 ‘La pluie’

Casting principal de ‘The Rain’

Série aux teintes apocalyptiques, « The Rain » est un autre des paris Netflix qui dit au revoir, comme « Dark », avec la première de sa troisième saison. Connue comme la première série originale danoise de la plate-forme de streaming, elle a fait ses débuts en 2018 avec un complot se déroulant en Scandinavie, six ans après son extension. un virus mortel à travers la pluie, qui a tué presque toute l’humanité. Les quelques survivants, dont les frères Simone (Alba August) et Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen), qui ont survécu pendant ces années dans un bunker, entreprennent la dure recherche d’un endroit sûr alors qu’ils se battent pour survivre. Un chemin qui les amène à découvrir l’existence d’un mystérieux laboratoire qui expérimente le virus mortel et que prendra fin avec la première de ses derniers épisodes le 6 août.

2. 3 ‘Territoire de Lovecraft’

Les acteurs Jonathan Majors et Jurnee Smollett dans ‘Lovecraft Territory’

Adaptation du roman éponyme de Matt Ruff, ‘Lovecraft Territory’ arrive sur HBO le 17 août par les producteurs Jordan Peele, J.J. Abrams et Misha Green. Dans celui-ci, Jonathan Majors joue Atticus, un jeune homme noir qui, avec l’aide de son amie d’enfance Letitia (Jurnee Smollett) et de son oncle George (Courtney B.Vance), part en voyage pour retrouver son père, après sa disparition soudaine et mystérieuse. Un voyage qu’Atticus et ses compagnons entreprendront à travers les États-Unis où prévalent les lois racistes de Jim Crow, qui préconisaient la ségrégation raciale, entre autres problèmes auxquels ils devront faire face en cours de route.

24 ‘Lucifer’

Lauren German et Tom Ellis, protagonistes de ‘Lucifer’

Après avoir été annulé par Fox et « ressuscité » par Netflix sur l’insistance de ses fans, ‘Lucifer’ devrait lancer sa cinquième saison sur la plateforme de streaming le 21 août. La production a commencé en 2015 et raconte les allées et venues de Lucifer (Tom Ellis), après avoir décidé de quitter son poste en enfer pour s’installer à Los Angeles, où il rencontre Chloé Decker (Lauren German), une policière à l’abri de ses « charmes » d’ange déchus. Une relation qui se rapproche alors qu’ils résolvent des meurtres ensemble, tandis que Lucifer doit faire face aux problèmes surnaturels qui pèsent sur lui. Face à l’adieu imminent de la fiction au sixième et dernier et après le mouvement que ses adeptes avaient généré après son annulation, Netflix a annoncé qu’il ajouterait six épisodes supplémentaires à la cinquième saison, par rapport à son prédécesseur, en ajoutant seize au total. Une occasion où même Ildy Modrovich, showrunner de la série, a été profondément reconnaissant pour le dévouement des fans de «Lucifer».

25 ‘Les garçons’

Laz Alonso, Karl Urban et Tomer Capon dans ‘The Boys’

En 2019, Amazon Prime a publié « The Boys », une série qui se concentrait sur la possibilité que les super-héros abusent de leur position élevée et influente au lieu de faire du bien, ce contre quoi certains ont fini par se révéler. La production diffusera les trois premiers épisodes de la nouvelle saison le 4 septembre, tandis que les cinq autres seront publiés chaque semaine, tous les vendredis., jusqu’à la fin de la saison arrive le 9 octobre. Une occasion parfaite pour profiter du premier lot d’épisodes avant de regarder la suite, dans laquelle les protagonistes sont poursuivis par les Supes (super-héros). Le groupe formé par Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et Kimiko (Karen Fukuhara) tentent de se regrouper pour poursuivre leur lutte contre Vought, la société chargée de « gérer » les figures des héros. Tout cela alors qu’ils doivent s’adapter à leur nouvelle réalité de fugitifs, sans avoir le leadership de Billy Butcher (Karl Urban), qui a disparu sans laisser de trace.