Quelle est la durée idéale d’un rachat de crédit ?

Avec des taux immobiliers toujours résolument bas au sortir de la crise sanitaire, il est très tentant de procéder à un rachat de crédit immobilier. Effectivement, cela peut être un dispositif financier rentable quand cela permet surtout de réduire vos mensualités ou bien de réduire la durée d’un emprunt. En règle générale, il n’y a pas de conditions idéales concernant la durée d’un rachat de crédit. Mais vous devez tout de même tenir compte de certains paramètres importants.

Le rachat de crédit, qu’est-ce que c’est ?

Un rachat de crédit est un dispositif financier très simple : vous allez regrouper tous vos prêts sans distinctions (consommations, immobilier…) en un tout nouveau contrat de crédit. Un seul contrat, une seule mensualité, un seul interlocuteur. Vous bénéficierez aussi d’un délai de remboursement plus long.

Bref, vous allez donc payer un seul et même frais pour tous vos crédits. Pratique. Mais le plus important ici c’est de savoir quand il faut faire un rachat de crédit. Sachez qu’un rachat de crédit est un excellent moyen d’anticiper et de préparer une baisse de revenu, de réajuster ses finances ou de se refaire une santé budgétaire.

De quels éléments dépend le rachat de crédit ?

Un rachat de crédit se précède tout d’abord de la considération de plusieurs éléments : la première, c’est les conditions initiales de vos crédits. Par-là, il est question des pénalités et éventuels frais sur les remboursements anticipés. Les frais annexes et les frais de dossier aussi sont à prendre en compte. Il faut bien étudier ces chiffres, car cela peut vite faire grimper la note finale.

Les frais annexes sont aussi des sommes qu’on fait passer en dernier. Pourtant ils peuvent impacter sur le cout d’un rachat. Par exemple les frais qui s’appliquent quand vous souhaitez changer d’établissement préteur pour un autre. Ou bien les nouveaux tarifs pratiqués par la nouvelle enseigne.

Ce sont des sommes qu’on néglige souvent. Mais mise ensemble bout à bout, il devient évident que ce sera des couts conséquents sur le rachat de crédit. Les frais de migration de votre banque vers un autre établissement par exemple. Ou tout simplement les tarifs pratiqués par votre nouvelle banque.

Quel type d’établissement propose la meilleure durée d’un rachat de crédit ?

Les offres de rachat de crédit changent d’un établissement à un autre. Il en va de même pour le délai de remboursement. Ce sont là les meilleurs arguments proposés par les banques et les enseignes de crédit pour fidéliser et attirer les clients. Pour avoir la meilleure offre du marché, vous devez procéder à des comparatifs et jouer sur la concurrence.

Vous êtes à l’aise avec le numérique ? Optez pour les banques en ligne. Simulez votre rachat de crédit et faites des comparaisons en ligne. Toutes ces procédures sont sans engagements et n’impliquent aucuns frais en plus. Néanmoins, les banques physiques demeurent tout aussi fiables que les enseignes en ligne. Si vous choisissez les banques traditionnelles, vous aurez la possibilité de négocier vous-même le taux de votre crédit (s’il s’agit d’un crédit immobilier).

Une dernière option s’offre à vous : choisir une agence de courtier. Ils sont rompus aux négociations et restent des valeurs sûres en matière d’obtention de crédit.