PS5 vs PS5 Digital Edition – Quelle console est la meilleure pour vous?

À l’heure actuelle, vous avez probablement entendu parler de l’annonce surprenante de PlayStation lors de leur événement en direct le 11 juin. Nous avons appris que cette génération de joueurs PlayStation aura le choix entre une version disque traditionnelle et une version entièrement numérique. Si vous vous demandez quels sont les points forts du débat PS5 vs PS5 Digital Edition et lequel convient à votre style de jeu, nous avons ce qu’il vous faut.

Quelles sont les principales différences entre la PS5 standard et la PS5 Digital Edition?

Les spécifications de la PS5 Standard et de la PS5 Digital Edition sont les mêmes. Quelle que soit la version de console que vous choisissez, vous obtiendrez le même SSD incroyablement rapide, les mêmes graphismes de qualité, et plus encore. Il existe environ trois différences principales entre les deux consoles.

Lecteur de disque

La première différence, et la plus importante, entre la PS5 standard et la PS5 Digital Edition est que la première est livrée avec un lecteur de disque et la seconde non.

La version numérique de la PS5 est 100% numérique, ce qui signifie qu’elle ne sera pas du tout compatible avec les jeux fournis sur disque. Pour jouer à des jeux sur l’édition numérique PS5, vous devrez télécharger les jeux en ligne et les stocker directement sur votre console.

Conception

La conception des deux consoles diffère, bien entendu, en raison du lecteur de disque ou de son absence.

La version disque de la PS5 aura un léger renflement en bas où se trouve le matériel pour le lecteur de disque. Parce que la version numérique n’a pas de lecteur de disque, son design est beaucoup plus mince et plus symétrique.

Prix

Bien que nous ne connaissions pas officiellement le prix de l’une ou l’autre version de la nouvelle console PS5, la spéculation à l’heure actuelle est que la version numérique sera moins chère que la version disque.

Les spécifications entre les deux versions sont les mêmes. Étant donné que la seule chose qui manque à la version numérique est les composants matériels qui sont dans la version disque, elle devrait coûter moins cher à fabriquer, et donc coûter moins cher aux consommateurs.

Quelle console PS5 dois-je acheter?

Espérons que nous ne devrions être qu’à quelques semaines ou moins de pouvoir pré-commander des consoles PS5. Ce qui signifie qu’il ne reste que quelques semaines ou moins pour décider quelle console est la meilleure option pour vous et votre style de jeu.

Peu importe à quel point vous regardez le débat entre la PS5 standard et la PS5 Digital Edition, les deux options sont fantastiques. Regardez pourquoi chaque console serait une bonne option, puis décidez à partir de là laquelle vous convient le mieux.

Dois-je acheter la PS5 standard?

Si vous aimez collecter des copies sur disque de vos jeux préférés, vous voudrez probablement la PS5 standard. Sans oublier que si vous avez principalement acheté des versions disque des jeux PS4 et que vous ne prévoyez pas de conserver votre console PS4, vous voudrez la version disque de la PS5. Sinon, vous perdrez tout l’argent que vous avez dépensé pour ces jeux car les disques ne seront pas compatibles avec la PS5 Digital Edition.

Si vous souhaitez également pouvoir regarder des disques Blu-ray Ultra HD sans avoir à acheter un lecteur de disques Blu-ray séparé, la version disque de la PS5 vous couvre. J’ai une énorme collection de Blu-ray et de DVD; C’est pourquoi je vais acheter la version disque de la PS5, en plus de mon obsession d’obtenir des copies physiques de jeux.

De plus, si vous ne disposez pas de la meilleure connexion Internet, vous pouvez envisager de vous procurer la PS5 standard. Après tout, le téléchargement de jeux volumineux peut être horriblement long si vous avez une mauvaise connexion.

La PS5 standard coûtera probablement un peu plus cher, mais si vous êtes comme moi et que vous n’êtes pas encore prêt à vous débarrasser de vos collections physiques, l’argent supplémentaire en vaut la peine.

Dois-je acheter l’édition numérique PS5?

Vous devriez probablement acheter la PS5 Digital Edition si vous savez que vous allez acheter uniquement des copies numériques de jeux. Ce sera probablement la moins chère des deux consoles d’environ 50 à 100 dollars, donc si vous prévoyez d’acheter uniquement des copies numériques de vos jeux, pourquoi ne pas opter pour l’option la moins chère?

Si vous possédez une PS4 et que vous avez acheté des copies numériques de jeux sur cette console, Sony a confirmé que vous pourrez transférer ces copies numériques vers la PS5 Digital Edition.

Selon le nombre de jeux que vous jouez, ou plutôt le nombre de jeux que vous téléchargez, vous pouvez remplir ce SSD de 825 Go en un rien de temps. Vous devrez ajouter un SSD supplémentaire certifié par Sony. Je ne sais pas à quoi ressemblerait le prix, mais le stockage supplémentaire pourrait placer le prix total de cette console à ou au-dessus de la version Standard. C’est, bien sûr, si vous finissez par avoir besoin de stockage supplémentaire.

Si vous avez d’excellentes vitesses Internet et que vous n’achetez que des jeux numériques, la PS5 Digital Edition est une excellente option pour vous. De plus, vous aurez le bonus d’un design plus symétrique et agréable à montrer.

