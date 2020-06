1.FFC Frankfurt joue le rôle d’Eintracht Frankfurt après la fusion

Les champions du monde allemands du 1er FFC Frankfurt iront sous le toit de l’Eintracht Frankfurt à partir du 1er juillet. La fusion prévue depuis longtemps des deux clubs s’est achevée mardi avec la signature du contrat. Le septuple champion et quadruple vainqueur de la Ligue des champions FFC participera donc à l’Eintracht Frankfurt et prévoit d’attaquer le sommet national.

« Le 1er FFC a façonné l’histoire du football féminin allemand au cours des 20 dernières années comme aucun autre club et a fait de Francfort un lieu exceptionnel pour le football féminin national et international », a déclaré Axel Hellmann, membre du conseil d’administration d’Eintracht. « Maintenir cela dans un environnement compétitif en évolution est une tâche importante pour Francfort et Hesse, mais aussi pour le meilleur football allemand féminin. »

Le directeur de longue date du FFC, Siegfried Dietrich, a évoqué un rêve qui deviendra réalité: « C’est un rêve devenu réalité pour nous, après plus de deux décennies de réussite FFC, notre savoir-faire au bon moment, mais aussi pour les employés et les membres et de pouvoir emmener nos fans dans le fairway de la grande famille Eintracht et donc dans une nouvelle maison solide. » Il a appelé la fusion « historique et avant-gardiste ».

Le 1er FFC Francfort est né en 1998 du SG Praunheim, qui avait été deuxième de la ligue les années précédentes. Le FFC a dominé la Bundesliga et le football européen dans les années 1990, mais à partir de 2012, le Bayern Munich et le VfL Wolfsburg ont réussi grâce à la solidité financière des équipes masculines.