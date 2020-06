Les «anciens étrangers» doivent cesser d’effacer l’excellence culturelle non blanche

Vous pourriez penser que la chaîne History Channel Anciens extraterrestres n’est rien de plus qu’un plaisir coupable fou. Après tout, quel mal y a-t-il à laisser quelques charlatans prêts à photographier partager leurs théories complètement non prouvées sur les extraterrestres visitant les civilisations anciennes et offrant à l’humanité leurs connaissances supérieures? Le problème est que le concept de base de Anciens extraterrestres est, bien, plutôt raciste. La suggestion implicite que les cultures anciennes, souvent non blanches, seraient incapables de perfectionner l’art, la science ou l’architecture est pour le moins problématique. C’est une tache aveugle perpétuant l’idée insidieuse que les peuples non blancs, non modernes et même non chrétiens étaient intrinsèquement stupides, alors que nous avons de nombreuses preuves du contraire.

Oui, Anciens extraterrestres n’est pas un plaisir coupable autant qu’un rappel troublant du manque de respect que nous montrons aux cultures non blanches.

Anciens extraterrestres a commencé comme une émission spéciale sur la chaîne History Channel en 2010. La série a examiné des textes anciens et des merveilles archéologiques pour suggérer que la Terre était en fait visitée par des extraterrestres à l’époque préhistorique. Ces extraterrestres, représentés dans la foi et la mythologie comme tout, des anges aux dieux, auraient doué les peuples anciens de leur sagesse, qui représentaient tout, des spectaculaires pyramides de Gizeh aux fabuleuses structures en pierre inca. Alors que les futurs épisodes s’insinuaient dans des théories sauvages sur le triangle des Bermudes, la chute d’Atlantide et les marins médiévaux observant des lumières inexpliquées dans le ciel (parce que les comètes ne sont qu’une chose moderne, je suppose), le cœur de Anciens extraterrestres est cette pure incrédulité que les cultures anciennes pourraient être intelligentes.

Anciens extraterrestres est un spectacle criblé de préjugés modernes. Le plus évident est le biais selon lequel la technologie a toujours évolué dans une pente ascendante vers l’illumination. Cependant, les historiens vous diront que c’est intrinsèquement faux. Du vide de l’ordre après la chute de l’Empire romain à l’incendie de la Bibliothèque d’Alexandrie aux contes des sept merveilles du monde antique, même les érudits eurocentriques ont la preuve que les sociétés se sont élevées et se sont effondrées au cours des cycles de l’histoire du monde. Regardez à travers la Méditerranée et vous constaterez que tout le continent africain a donné naissance à des centaines de cultures complexes, du royaume d’or du Mali (qui a aidé à financer les projets de la Renaissance pour les Européens) aux palais ivoiriens d’Axum. Et je n’ai même pas abordé le sujet de l’histoire chinoise, des empires sud-américains ou des merveilles mésopotamiennes anciennes. La vérité est que l’histoire du monde regorge de cultures magnifiques, même si elles ne ressemblaient pas beaucoup à la nôtre.

Mais si vous regardez Anciens extraterrestres, toutes ces civilisations complexes sont la preuve de l’interférence de certains êtres supérieurs. Étant donné que bon nombre de ces sociétés en question ne sont pas blanches, il est implicite que les cultures non blanches n’auraient pas pu développer leurs propres connaissances technologiques ou artistiques par elles-mêmes. C’est un parti pris qui empeste le racisme, sinon un grave manque d’imagination.

Les historiens et les archéologues ont en fait une longue habitude de refuser de croire que les civilisations non blanches auraient pu être sophistiquées à part entière. La série docu PBS Les grandes civilisations de l’Afrique aborde cette tête. Dans l’épisode 3, l’hôte, le Dr Henry Louis Gates, Jr. présente la magnifique ville d’Ife. Lorsque les archéologues blancs ont découvert certaines des sculptures spectaculaires pour lesquelles Ife était connu, ils ont décidé que les masques ou bustes exquis eu pour être connecté à la ville mythique de l’Atlantide. Atlantis, comme «les anciens extraterrestres», est souvent le mot de passe paresseux auquel se tournent les érudits lorsqu’ils ne veulent pas enrouler leur tête autour d’une culture non blanche et non chrétienne accomplissant la grandeur. Les futurs chercheurs ont heureusement prouvé que cet art magnifique venait d’une culture africaine médiévale et non d’un exercice mental métaphorique inventé par Platon.

Bien sûr, quand on parle de Anciens extraterrestres, nous devons aussi demander à qui est destiné ce spectacle? Clairement pas des universitaires, mais des fans amateurs d’histoire. En regardant le calendrier actuel de History Channel, certains modèles émergent pointant vers une cible démographique spécifique. Entre Pawn Stars, Forged in Fire, American Pickers, Seul, les spéciaux omniprésents de la Seconde Guerre mondiale, et une série Les hommes qui ont construit l’Amérique, L’histoire est – oserais-je simplement le dire? – une chaîne pour les hommes blancs d’âge moyen. Plus précisément encore, un type d’homme qui romance une image rude et dure de l’Amérique blanche. Étant donné que, Anciens extraterrestres s’enclenche comme un spectacle avec une intention peut-être plus malveillante.

Anciens extraterrestres veut effacer complètement les réalisations non blanches, non américaines, non modernes et non chrétiennes.

Où diffuser Anciens extraterrestres