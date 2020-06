Transport public VS véhicule privé VS cabine après verrouillage – contrôle de sécurité

Nous vivons à une époque sans précédent où la vie semble s’être bouleversée au cours des derniers mois. Sortir de la maison est devenu très rare pour beaucoup d’entre nous qui peuvent l’éviter. En ces temps changeants, nous faisons face à cette «nouvelle normalité» comme beaucoup l’appellent. Nous espérons que les choses s’amélioreront bientôt, mais nous savons également que ce ne sera plus la même chose qu’avant lorsque nous recommencerons à sortir de chez nous. Au cours des derniers mois, nous avons appris à rester à l’écart de la foule, à ne toucher aucune surface suspecte comme les poignées de porte ou les comptoirs dans les espaces ouverts et publics et à garder une distance physique avec les gens lorsque nous sommes à l’extérieur de nos maisons. Avec son comportement nouvellement appris, ce sera différent lorsque nous commencerons à retourner au travail ou dans d’autres endroits où nous allions avant le début de la situation de lock-out. Une grande question se pose maintenant: utiliserons-nous les transports en commun comme le bus, le métro et d’autres services de navettage similaires après le verrouillage? Ou plus d’entre nous commenceront à utiliser nos propres véhicules comme les voitures et les deux-roues qu’avant? Que diriez-vous des services de taxi / taxi? Services de taxi partagés, etc., dans quelle mesure nous sentirons-nous à l’aise de l’utiliser une fois ces services redémarrés? Sommes-nous au bord d’un changement massif dans les modèles de comportement des utilisateurs en matière de navettage? Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de notre société et de l’industrie automobile? Ce sont trop de questions à poser et permettez-moi d’essayer de partager mon opinion avec vous sur le même sujet. Nous avons également mené un petit sondage sur Twitter, alors n’hésitez pas à y participer et à nous faire part de votre opinion, le tweet est intégré ci-dessous dans cet article.

Légende – Transports publics | Metro Commute un jour bondé

Sondage Twitter

Serez-vous à l’aise de faire la navette via les transports en commun (bus ou métro) une fois le verrouillage terminé ou préférez-vous votre propre voiture / deux-roues pour faire la navette ou louer un taxi? Choisissez votre transport préféré. – Rohit Khurana (@rohit_khurana) 16 juin 2020

Transports publics – Métro / Bus / Trains locaux après le verrouillage

Au moment où nous écrivons ce billet, seuls les bus sont opérationnels. Les sections locales et Metro ne fonctionnent pas dans la plupart des États car le nombre d’infection ne baisse pas. Les bus sont également opérationnels avec des règles strictes pour éviter les foules, mais ils ne sont pas suivis de manière parfaite à tous les endroits. Cela peut encore prendre un certain temps (peut-être quelques semaines ou quelques mois) avant de voir les choses s’améliorer et ces services s’ouvrir. Même si ces services s’ouvrent, les gens ne sortent que pour un travail essentiel, et on s’attend à ce qu’ils ne continuent pas à sortir pour un travail moins important. Nous nous attendons à une forte baisse de l’utilisation de ces moyens de transport au moins pendant quelques mois après que la situation sera maîtrisée.

Utilisation de véhicules privés après le verrouillage

Il est prévu que de plus en plus de navetteurs passeront à l’utilisation de véhicules privés. Il s’agira notamment de personnes qui utilisaient auparavant les transports en commun afin d’éviter de conduire et également d’économiser sur les frais de transport. Cela risque de rendre la situation du trafic un peu plus épaisse qu’auparavant. Plus de voitures et de deux-roues sur route reviendront sur les routes une fois que les normes de verrouillage commenceront à se relâcher avec le temps. Cela devrait également stimuler la demande de deux-roues et de voitures neuves, ce qui peut être bon pour l’industrie automobile indienne, mais un obstacle majeur à cette nouvelle demande est le ralentissement de l’activité économique et les pertes d’emplois qui se sont produites en raison de l’effondrement de l’économie. Cela peut également donner un coup de pouce important à l’industrie des voitures d’occasion et des deux-roues, car ils s’avèrent beaucoup plus économiques pour l’achat d’une nouvelle voiture / moto.

Cabines et services de cabines partagées

Nous pensons que ces services seront moins affectés par rapport aux transports publics, mais ne reviendront toujours pas à l’époque d’avant le verrouillage car les gens seront toujours sceptiques quant à l’idée de faire la navette dans un véhicule utilisé par un grand nombre de personnes. avant eux. Nous nous attendons à une route difficile à parcourir pendant au moins un certain temps après le verrouillage de ces services.

La voie à suivre

Cette situation mondiale nous a appris de nouvelles façons de travailler et de vivre. Nous avons appris à gérer le travail à domicile partout où cela peut être fait. Nous avons appris à faire plus de réunions par vidéo ou par téléphone que par rapport aux réunions en personne. Cela permet non seulement d’économiser du temps de trajet, mais est également bon pour l’environnement, car moins de déplacements signifie moins d’émissions de carbone pour l’environnement. Bien que cela ne puisse pas durer éternellement, nous pensons que certains de ces changements de comportement resteront (au moins en partie) dans lesquels les gens essaieront de se déplacer moins et de faire plus en utilisant des ressources numériques telles que les vidéoconférences et les moyens de faire avancer les choses en ligne. .

Ceux qui aiment conduire ou conduire le feront toujours pour leur plaisir, mais les trajets domicile-travail et tous les trajets évitables peuvent rester rares dans un avenir proche. Quelles sont vos pensées? Partagez avec nous sur nos pages de médias sociaux. Partagez ce message avec vos amis et votre famille si vous aimez ce point de vue. Restez en sécurité et pratiquez la distance sociale.