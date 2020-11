1. FC Schweinfurt 05 – FC Schalke 04 1: 4: Première victoire après 273 jours! S04 lutte contre les clubs de quatrième division depuis longtemps

A joué terriblement faible pendant longtemps, mais a finalement gagné: contre l’équipe de la ligue régionale Schweinfurt 05, le club de crise Schalke 04 de la DFB Cup a eu un sentiment d’accomplissement après 273 jours. Dans le 4: 1 (2: 1) contre l’outsider flagrant dans le jeu de rattrapage du premier tour, cependant, les Royal Blues ont continué pendant une heure de manière transparente des performances sombres de leur série sans victoire en Bundesliga.

« Nous pouvons être très heureux que Ralf Fahrmänn ait sauvé le penalty de Schweinfurt », a déclaré l’attaquant de Schalke Steven Skrzybski. Ciel. « Nous n’éclations pas vraiment de confiance. Mais nous allons tous à plein régime, nous nous battons et nous récompensons finalement. »

Vedad Ibisevic (39e), Alessandro Schöpf (44e / 81e) et Benito Raman (86e) ont tiré l’avant-dernière pour leur première victoire en compétition depuis le 4 février (3: 2 aet en huitièmes de finale de coupe contre Hertha BSC). De plus, le gardien Ralf Fährmann a sauvé un penalty d’Amar Suljic (70e). Samedi (15h30), l’équipe de l’entraîneur Manuel Baum tentera de terminer la série noire en championnat – après 22 matchs entre-temps – en bas de l’équipe au FSV Mainz 05.

Martin Thomann avait ramené le club de quatrième division en tête (37e). Effet secondaire non négligeable pour Schalke: pour le passage au second tour, le club traditionnel très endetté reçoit 350 000 euros.

Ce n’est que deux bonnes heures avant le coup d’envoi que le service de santé de Gelsenkirchen a donné son feu vert après une affaire corona dans l’équipe de Schalke. Le joueur infecté, que le club n’a pas nommé, est en quarantaine chez lui et ne présente aucun symptôme.

Le jeu aurait dû avoir lieu le 13 septembre. Mais l’objection de la troisième division promue Türkgücü Munich a déclenché des mois de troubles juridiques, qui n’ont pris fin il y a qu’une semaine devant le tribunal arbitral. En raison de la crise corona, les Schweinfurters ont renoncé à leurs droits à la maison il y a des mois.

Schalke 04: Baum fait huit changements

Baum a bouleversé son équipe après le match nul 1-1 contre le VfB Stuttgart vendredi: il ne restait que trois joueurs dans la formation de départ. Même dans les buts, le nouvel entraîneur a changé et a donné la préférence à Ralf Fährmann sur Frederik Rönnow.

Le gardien a tout de suite eu de la chance que Kristian Böhnlein n’ait pas puni son hésitation à sortir d’un corner avec la première avance de l’outsider (3e). Terrifiant du point de vue de Schalke: ce n’était pas un cas isolé, la quatrième division était initialement l’équipe la plus active et la plus déterminée. Bilan intermédiaire après 25 minutes: 6-0 tirs au but pour Schweinfurt.

Il a fallu attendre la 26e minute pour qu’Ibisevic obtienne la première chance de but de Schalke. Le fait que le « Schnüdel » ait pris les devants n’était ni surprenant ni immérité. Les Royal Blues ont dû l’égalisation à une erreur défensive de l’équipe de la ligue régionale, et Ibisevic a accepté le cadeau avec gratitude. Après un tir à la barre transversale de Steven Skrzybski après la première attaque vraiment réussie de Schalke, Schöpf a décollé pour porter le score à 2-1.

Ce n’est que dans la seconde moitié qu’une différence de classe est apparue. Schweinfurt a essayé autant que possible et a eu la chance d’égaliser après une faute du remplaçant Salif Sane du point de penalty, mais après que Suljic ait manqué la résistance a été brisée.

1. FC Schweinfurt – FC Schalke 04: La composition