10 personnages de bandes dessinées qui feraient de grands films d’horreur

Halloween est peut-être venu et reparti, mais ce n’est pas une raison pour arrêter de parler de saison effrayante.

Étant donné que c’est l’un des seuls moments de l’année où il est acceptable de sortir votre costume de Superman (à l’exception du Comic-Con), tout le monde a tendance à se calmer et à regarder ses films d’horreur préférés et à manger de grandes quantités de confiseries. Tout le monde a son film Halloween / effrayant préféré. Que ce soit Insidious, A Corpse Bride ou Coraline, il semble que vous ne pouvez pas passer le mois sans regarder au moins un film qui soulève les poils de votre cou.

Avec d’innombrables personnages dans les bandes dessinées qui seraient parfaits pour le genre. Que ce soit l’horreur corporelle, l’utilisation excessive de gore ou même les ennemis auxquels les héros de l’histoire sont confrontés, certains membres des livres amusants pourraient présenter des classiques instantanés avec des thèmes qui resteraient dans votre esprit pendant des semaines. à la fin.

Dans l’esprit de l’automne et de toutes les nouvelles à propos de Doctor Strange: Multiverse of Madness (première incursion de Marvel Studios dans le genre de l’horreur), il est temps de rassembler toutes vos collations sucrées et de mettre votre peinture faciale squelette. Commençons.