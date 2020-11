Les notes de mise à jour de Among Us annoncent une nouvelle carte gratuite « qui semble actuellement plus grande que Polus »

Si vous êtes un fan de jeux de déduction sociale, vous aurez probablement été coincé dans beaucoup d’entre nous avec vos amis ces derniers temps. Certains tests bêta récents ont indiqué qu’une modification clé du gameplay était en cours – en particulier, la possibilité de cacher qui a voté pour qui. Maintenant, cette mise à jour arrive dans le jeu en direct, ainsi que quelques autres ajustements et annonces dans un nouvel ensemble de notes de mise à jour – y compris l’annonce d’une toute nouvelle carte en cours de route.

Le développeur Innersloth a publié un blog sur le site du jeu multijoueur annonçant le « petit patch et petite feuille de route ». C’est en effet une brève poignée de bricolages, mais les changements sont assez importants – comme la nouvelle «option de vote anonyme», qui signifie «tous les votes apparaissent en gris» si vous avez cette fonctionnalité en jeu. Bien qu’apparemment mineur, cela peut rendre plus difficile la tâche de déterminer qui va bien et qui est dans un jeu donné, en jetant plus de courbes et de surprises dans le mélange.

Parallèlement à cela, les notes détaillent quelques modes de barre de tâches supplémentaires, vous offrant davantage d’options de personnalisation de l’interface utilisateur. De plus, les notes annoncent «le sabotage des communications efface les journaux de sécurité» maintenant, un tas de corrections de bogues ont atterri, et deux autres ajouts sont des symboles pour la tâche de fixation des fils et des cosmétiques à l’écran de la réunion. De belles choses.

Quant à la mise à jour de la feuille de route Among Us, Innersloth dit qu’elle a « beaucoup de choses prévues, mais pas de véritable feuille de route officielle » – bien que les quelques éléments sur lesquels le studio souhaite partager et sur lesquels il travaille incluent une nouvelle carte « (c’est sur le thème d’Henry Stickmin! ) », Qui« semble actuellement plus grand que Polus! », Annonce le développeur. Cette nouvelle carte comprendra un tas de nouvelles tâches et sera gratuite pour tous les joueurs une fois qu’elle arrivera. Sucré. De plus, le développeur a annoncé qu’il prévoyait d’implémenter des traductions professionnelles «en plusieurs langues» et une prise en charge accrue des daltoniens à l’avenir.

D’autres fonctionnalités en cours de route incluent des comptes, qui, espère-t-il, seront intégrés au jeu d’ici décembre. «Cela permettra aux joueurs de signaler les comptes toxiques et / ou piratés. Ils peuvent être un peu simples au début, mais des éléments comme les listes d’amis viendront également plus tard après le lancement. «

Dirigez-vous vers les notes ici pour les consulter dans leur intégralité, et assurez-vous de consulter notre guide parmi nous, le guide de l’imposteur parmi nous et le guide des cartes parmi nous pour des conseils pratiques.

Partager : Tweet