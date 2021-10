You saison 3 : Qui est Natalie la nouvelle voisine de Joe ?

La saison 3 de “You” débute le 15 octobre et nous apportera plusieurs nouveaux personnages dans son histoire, notamment la nouvelle obsession de Joe Goldberg (Penn Badgley), un personnage qui a généré différentes théories parmi les fans.

Le final de la saison 2 n’a montré qu’un aperçu de l’intrigante voisine, ce qui a conduit les fans à spéculer sur son identité. Certains ont pensé que la femme pouvait être la mère de Joe. D’autres ont théorisé qu’elle était Guinevere Beck.

Cependant, la bande-annonce officielle de la saison 3 de You a révélé que la voisine de Joe est une femme qu’il n’a jamais rencontrée auparavant. Elle s’appelle Natalie Engler et est interprétée par Michaela McManus, une actrice de 38 ans connue pour ses rôles dans Les Frères Scott, The Village ou encore SEAL Team et Aquarius.

Selon la description du personnage faite par Netflix, Natalie Engler est une professionnelle accomplie qui est également assez populaire dans la société. Le synopsis indique également que sous son apparence ironique, elle mène une vie secrète que Joe veut découvrir.

Natalie est aussi une femme mariée. Scott Speedman joue le rôle du mari de Natalie, Matthew, un homme privé qui est un puissant PDG et qui a des frictions avec son beau-fils, nommé Theo.

Puisque la description fait référence à Matthew comme étant le “beau-père”, nous devrions probablement supposer que Théo est le fils biologique de Natalie. Et si Théo est un étudiant, Natalie l’a probablement eu à un jeune âge, ce qui ajoute un aspect différent au personnage.

Pour en savoir plus, il faut patienter jusqu’au 15 octobre pour découvrir la saison 3 de You sur Netflix.