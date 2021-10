The Last Kingdom : pourquoi Netflix n’a pas annoncé la date de sortie de la saison 5 ?

The Last Kingdom a terminé le tournage de sa cinquième et dernière saison il y a quelques mois déjà. Les fans ont attendu le week-end dernier l’annonce de la date de la première, qui n’a jamais eu lieu. Pourquoi Netflix met-il tant de temps à l’annoncer ?

The Last Kingdom, le drame historique basé sur les sagas saxonnes d’Uhtred de Bebbanburg écrites par Bernard Cornwell, The Saxon Stories, présentera le cinquième et dernier volet sur les écrans des fans pour clore l’histoire.

La série, qui met en vedette Alexander Dreymon, est un drame original du réseau de diffusion de la BBC, dont la dernière saison devrait être lancée sur Netflix en 2022. Il y a quelques mois, la fin du tournage a été annoncée et les fans espéraient que le week-end dernier la date de la première serait enfin révélée.

Pour rappel, l’événement virtuel TUDUM de Netflix s’est tenu le samedi 25 septembre, où les dates de première des nouvelles saisons des séries de la plateforme ont été annoncées. C’était certainement le bon moment pour les fans de faire le point sur la sortie de la dernière saison de The Last Kingdom. Cependant, cela ne s’est pas produit.

La vérité est que les fidèles téléspectateurs du drame historique ont dû attendre que Netflix annonce la date d’arrivée exacte de la saison 5 de The Last Kingdom. L’information n’ayant pas été fournie par l’émetteur, la question s’est posée de savoir pourquoi il met tant de temps à révéler la date de sa sortie.

Le retard de la post-production de la saison 5 de The Last Kingdom pourrait empêcher l’annonce officielle de Netflix sur la date exacte de sortie

Rappelons que le coréalisateur de The Last Kingdom, Jon East, a révélé via son profil Twitter que le tournage s’est achevé en juin 2021. Cela montre clairement que le processus de post-production prend beaucoup de temps, ce qui entraîne des retards dans la date de sortie en la repoussant à 2022.

Des rapports récemment révélés indiquent que si la post-production de nouveaux épisodes de The Last Kingdom ne figure pas sur cette liste d’annonces Netflix, cela pourrait signifier que le dernier cycle sera encore long avant d’arriver officiellement au catalogue.