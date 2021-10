Squid Game : 5 détails surprenants que vous avez probablement manqués dans la série Netflix

La production originale coréenne à succès de Netflix, The Squid Game, ne fait pas seulement les gros titres de la presse spécialisée en tant qu’émission la plus regardée au monde, elle fait également l’objet de discussions constantes sur les médias sociaux, car des détails cachés intéressants de certaines de ses scènes les plus emblématiques sont révélés (attention spoiler).

Depuis sa sortie mondiale sur Netflix le 17 septembre, Squid Game, le drame, l’action et la production d’horreur du réalisateur Hwang Dong Hyuk, est devenu un véritable phénomène mondial, avec un casting talentueux mené par les acteurs renommés Lee Jung Jae et Park Hae Soo, ainsi que des apparitions spéciales des stars sud-coréennes Gong Yoo et Lee Byun Hung.

Ce K-Drama choquant de 9 épisodes met en scène un groupe de 456 personnes désespérées qui participent à une mystérieuse et mortelle compétition de survie inspirée des jeux d’enfants pour un prix de plusieurs milliards de wons. Selon son créateur et réalisateur, son œuvre est un appel à la réflexion sur la cruauté de la société actuelle, qu’il qualifie même de version miniature du monde réel. Mais il ne s’arrête pas là, il regorge également de détails intéressants cachés dans ses images qui sont devenus un sujet de discussion entre les spectateurs.

1. Le numéro de téléphone est réel

L’une des curiosités les plus discutées depuis la première de The Squid Game concerne le numéro de téléphone 86504006 qui apparaît dans plusieurs scènes et qui est devenu l’une de ses anecdotes les plus célèbres du fait qu’il est réel et si ajoutez un certain l’indicatif régional s’avèrent être des numéros de téléphone cellulaire et fixe actifs.

Ses propriétaires ont déclaré à certains médias avoir été soumis à une terreur implacable en recevant des appels constants, notamment d’adolescents, au point d’avoir du mal à mener une vie normale. Netflix s’est excusé, a offert une compensation monétaire et leur a conseillé de changer leur numéro car ils ne pouvaient rien faire d’autre.

“Nous ne pouvons rien y faire car (le numéro de téléphone) a été prolongé et ce n’est pas comme si nous l’avions fait exprès. Pour être honnête, nous pensons que votre seule option est de changer le numéro”, a déclaré Netflix.

2. Le pont de verre a effrayé les acteurs

Comme vous vous en souvenez peut-être, dans l’une des épreuves de Squid Game, les concurrents doivent traverser un haut pont de verre. Ce jeu est assez compliqué, car la base est constituée de deux types de verre à découvrir, un verre dur de matériau trempé à côté du verre ordinaire.

Alors que le verre dur peut supporter le poids de deux personnes, le verre ordinaire se brise instantanément, entraînant la mort du participant qui se tient dessus. Une vidéo des coulisses publiée par la production a révélé que le pont de verre original était réel et qu’il était installé à un peu plus d’un mètre du sol, avec des matelas au sol pour les cas de chute. C’est pourquoi les acteurs ont eu très peur pendant le tournage de la scène.

“Franchir les cases en verre sur le plateau était vraiment effrayant. L’ensemble se trouve à un mètre du sol. Nous avons mis du verre très épais et nous avons marché dessus”, a déclaré l’acteur Jung Ho Yeon.

Squid Game : Comment créer des jeux mortels ? | Making Of | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

3. Des indices sur le mystérieux boss

L’un des plus grands chocs de The Squid Game est le coup de théâtre final, lorsque l’identité du véritable patron du jeu est révélée. Il y a un personnage qui semble être le plus faible, Il Nam (Oh Young Soo) qui a le numéro d’ordre 001. Dès le premier épisode, Il Nam a réussi à tromper le public avec son apparence de vieil homme faible et oublieux, bien que certains téléspectateurs plus attentifs aient reconnu certains indices de son identité, notamment lorsque les émeutes ont éclaté .

À ce moment-là, le gang dirigé par Jang Deok Soo (Heo Sung Tae) commence à tuer d’autres concurrents pour augmenter le montant du prix. Mais quand Il Nam crie “Stop !”, les gardes interviennent et mettent fin à l’émeute. Il y a même un indice bien plus tôt, lorsque Il Nam participe au premier jeu, le scanner thermique de la poupée robot l’ignore délibérément et ne se concentre que sur les autres concurrents.

4. Messages cachés sur les murs

L’un des détails cachés les plus discutés par les fans de The Squid Game concerne l’immense pièce avec des lits superposés où dorment les concurrents. Plus précisément, il y a une scène où la caméra fait un panoramique pour montrer l’arrière de la pièce, et si vous regardez attentivement sur les murs, il y a des illustrations de chacun des jeux auxquels les participants joueront pendant leur séjour dans la compétition. Il y a des illustrations du jeu de la lumière rouge, des lumières vertes, du tir à la corde, des figures en sucre, des ponts de verre et plus encore.

“Au début, il y avait tellement de personnes dont les lits couvraient les murs qu’il nous était impossible de les distinguer”, a commenté un internaute.

“C’est fou. Lorsque les lits disparaissent les uns après les autres, on peut voir des images des jeux au ralenti”, a écrit un autre internaute.

5. Les sculptures humaines nues sont des modèles

Une autre séquence marquante de Squid Game correspond aux scènes où apparaissent les invités VIP qui se rendent sur l’île pour assister au match en direct. Autour de chaque invité se trouvent plusieurs sculptures qui, à première vue, semblent faire partie du décor, mais qui, à y regarder de plus près, sont de véritables mannequins dont le corps est coloré de motifs animaliers. Un détail anecdotique sur cette curiosité est venu de la commande d’un célèbre YouTubeuse appelé Raye de la chaîne Raye & Jin. Dans une récente vidéo, elle se lamente d’avoir refusé sans le savoir l’offre de rejoindre le drame à succès de Netflix.

Raye, qui est une YouTubeuse américaine vivant avec son mari sud-coréen Jin, a raconté que le recruteur lui a dit qu’elle devait se présenter seins nus, qu’elle ne pouvait pas porter de soutien-gorge à cause de la peinture corporelle, mais que des autocollants pour mamelons seraient utilisés à la place. Son visage et son corps seraient entièrement peints. On lui a promis que ce ne serait pas du tout sexuel et qu’elle devait seulement rester immobile et silencieuse, pendant qu’ils filmaient sur une période de trois jours, chambre et pension comprises, pour un montant de 4 500 dollars. Elle n’a découvert son rôle dans Squid Game qu’après la diffusion de la série.