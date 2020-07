Yola Berrocal et Leticia Sabater seraient les gagnants, selon les utilisateurs de FormulaTV

La fin de «The Strong House» est arrivée. Après plusieurs semaines au cours desquelles les candidats ont accumulé de l’argent dans leurs coffres-forts avec différents tests, il ne reste plus qu’à savoir quel couple sera celui qui remportera enfin le butin qu’il garde dans sa chambre, surtout après l’expulsion des couples du Labrador et de Macarena Millán et María Jesús Ruiz et Juani Garzón.

Sondage « La casa fuerte » dans lequel Yola Berrocal et Leticia Sabater sont les gagnantes

Yola Berrocal et Leticia Sabater seront les gagnantes de « La casa fuerte », selon les utilisateurs de FormulaTV. Le vote dans l’enquête a été plus que clair et avec cinq couples dans la liste des finalistes ont obtenu 86,1% des votes, ce qui indiquerait clairement qu’ils sont les grands favoris du public à gagner et le prix.

De l’autre côté de la pièce, Ferre et Cristina Gilabert, qui ils n’ont obtenu que 0,9% des votes. Les trois autres paires ont des pourcentages très similaires, sans mettre en évidence l’une au-dessus de l’autre. Maite Galdeano et Cristian Suescun obtiendraient 5,2%; Fani Carbajo et Christofer Guzmán, 4,3% et Oriana Marzoli et Iván González, 3,5%.

Ce sera la mécanique de la grande finale

Une fois le premier assaut de la nuit de «La maison forte» résolu, les quatre couples résidents seront ceux qui choisiront de remporter le prix. Ceux-ci tiendront la dernière réunion des résidents au cours de laquelle les deux moins valorisés subiront un assaut télévisé et celui qui reçoit le moins de soutien sera éliminé. Ainsi, il n’y aura que trois finalistes, mais les deux qui concourront pour le prix quitteront un match et un autre tour, face au dernier et dernier tour.