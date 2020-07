Concours international Huawei P40 Pro Plus!

Il est temps pour le cadeau du dimanche! Comme chaque semaine, nous offrons un tout nouveau téléphone Android à un chanceux Autorité Android lecteur.

Un grand bravo au gagnant du cadeau OnePlus 8 de la semaine dernière, Alexandre W. du Canada.

Cette semaine, nous offrons un tout nouveau Huawei P40 Pro Plus, grâce au concours Apps Up de Huawei!

Huawei invite les développeurs du monde entier à participer à son concours d’innovation d’applications Apps Up Huawei HMS.

Jusqu’au 30 août, vous pouvez vous inscrire au concours et utiliser les capacités de développement de Huawei Mobile Services (HMS) Core pour créer votre application. Le but du concours est de mettre en lumière de nouveaux développeurs et de donner aux meilleures idées une chance de briller dans l’une des cinq compétitions régionales.

À chaque achèvement régional, votre application aura la chance de vous rapporter l’un des nombreux prix en argent pouvant aller jusqu’à 15 000 $. Des prix sont disponibles pour les meilleures applications, jeux et applications à impact social. Huawei prendra ensuite les 20 meilleures applications de chaque région et les apportera à l’AppGallery pour le vote du public. Les idées et les développeurs les meilleurs et les plus brillants auront la chance de participer à la dernière partie du concours avec un total de 1 000 000 $ en jeu.

Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur la page Apps Up de votre région et de cliquer sur le bouton Sign Up Now. Si votre équipe regorge de bonnes idées, vous pouvez saisir jusqu’à cinq créations distinctes pour examen. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour découvrir le concours!

Les appareils de la série P de Huawei ont toujours été les meilleurs de leur catégorie. Ils ont offert des performances et une autonomie de batterie exceptionnelles et, plus particulièrement, ils ont eu certains des systèmes de caméras les plus innovants du marché. Le Huawei P40 Pro Plus n’est pas différent.

Généralement, la série P reçoit deux modèles: un standard et un pro. Mais cette année, Huawei a choisi d’introduire des modèles standard, premium et ultra-premium. Le Huawei P40 Pro Plus a un design et des fonctionnalités presque identiques au P40 Pro, mais a apporté quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant dans un téléphone: un zoom optique 10x.

Le P40 Pro Plus possède sans aucun doute l’un des meilleurs systèmes de caméras sur le marché, associé à une qualité de construction incroyable. Un énorme écran OLED de 6,58 pouces se trouve devant un chipset Octa-core HiSilicon Kirin 990 5G, 8 Go de RAM et une batterie de 4200 mAh. Les performances sont excellentes et, s’agissant de la version Pro Plus, toutes les fonctionnalités modernes que vous attendez d’un smartphone sont présentes. Ils incluent une résistance à l’eau et à la poussière IP68, une charge sans fil SuperCharge de 40 W et une charge inversée sans fil.

Pour en savoir plus sur le Huawei P40 Pro Plus, consultez notre couverture connexe ci-dessous.

Entrez le cadeau ici

Concours international Huawei P40 Pro Plus!

