Les Émirats arabes unis lanceront aujourd’hui leur première mission sur Mars. Voici comment regarder en direct.

Les Émirats arabes unis (EAU) lanceront leur toute première mission interplanétaire aujourd’hui (19 juillet), et vous pouvez regarder le décollage historique en direct.

le Mission d’Emirates sur Mars , également connu sous le nom de Hope, doit être lancé au sommet d’une fusée H-IIA depuis le centre spatial japonais Tanegashima aujourd’hui à 17h58. EDT (2158 GMT; 6 h 58, 20 juillet, heure normale du Japon. Vous pouvez suivre l’action vivre ici sur Space.com courtoisie de l’Agence spatiale des EAU et de la chaîne d’information Dubai One, ou directement via les deux dernières organisations ici .

Des webémissions de lancement seront également fournies par le Agence spatiale des EAU et Dubai TV , les Agence spatiale des EAU et Abu Dhabi TV , et du Japon Mitsubishi Heavy Industries , qui a construit la fusée H-2A.

La fusée Mitsubishi Heavy Industries H-IIA transportant l’orbiteur Hope Mars pour les Émirats arabes unis se déploie sur la rampe de lancement avant un lancement prévu le 20 juillet 2020, heure normale du Japon (19 juillet EDT). (Crédit d’image: UAE Space Agency)

Si tout se passe comme prévu, la mission Hope de 200 millions de dollars arrivera sur l’orbite de Mars début 2021, puis étudiera la planète rouge d’en haut pendant au moins une année sur Mars (un peu moins de deux années terrestres).

La mission fournira un compréhension détaillée et complète de l’atmosphère martienne , ont déclaré les membres de l’équipe. La clé de cet objectif est l’orbite unique de Hope autour de l’équateur, qui donnera à la sonde une nouvelle perspective de l’air mince et dominé par le dioxyde de carbone de la planète rouge.

Des ingénieurs des Émirats arabes unis travaillent sur l’orbiteur Hope Mars. Il passera une année martienne (un peu moins de deux années terrestres) à étudier Mars. (Crédit d’image: MBRSC)

Hope n’est pas le seul vaisseau spatial à se diriger vers Mars cet été. La Chine a pour objectif de lancer sa première mission sur Mars entièrement locale – Tianwen-1 , qui comprend un orbiteur, un atterrisseur et un rover – le 23 juillet. (Le premier vaisseau chinois de toute nature sur Mars, l’orbiteur Yinghuo-1, a roulé avec la mission russe Phobos-Grunt, qui a subi un échec de lancement en novembre 2011.) Et la NASA chasse à la vie, mise en cache d’échantillons Rover de persévérance devrait décoller le 30 juillet.

Il est impératif que ces missions démarrent assez rapidement – dans le cas de Perseverance, avant le 15 août. Les fenêtres de lancement des engins à destination de Mars ne se produisent qu’une fois tous les 26 mois, lorsque la Terre et la planète rouge sont correctement alignées.

