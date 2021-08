Yesterday sur Canal+ : toutes les chansons des Beatles présentes dans le film de Danny Boyle

Diffusé ce soir sur Canal+, Yesterday imagine un monde où un seul homme se souvient des Beatles, faisant passer leurs célèbres chansons pour les siennes afin d’atteindre la superstar. Réalisé par Danny Boyle à partir d’un scénario de Richard Curtis, Yesterday met en scène Himesh Patel dans le rôle de Jack Malick, un auteur-compositeur-interprète malchanceux qui, après avoir percuté un bus pendant une panne de courant mondiale, découvre à son réveil que personne d’autre que lui ne se souvient de la musique du groupe le plus célèbre de tous les temps.

Obtenir les droits d’utilisation de la musique des Beatles dans Yesterday n’a cependant pas été une tâche facile, car l’octroi de licences pour les chansons du groupe est difficile et souvent très coûteux. Par courtoisie, Curtis a envoyé son scénario à Sony/ATV avec sa demande de licence pour les chansons des Beatles, et l’éditeur a tellement aimé le concept qu’il a accepté un accord inhabituel : Yesterday pouvait, moyennant paiement, inclure 15 chansons du catalogue des Beatles (écrites par John Lennon et Paul McCartney). Comme Boyle l’a expliqué dans une interview accordée à Rolling Stone, “il y avait une stipulation sur le nombre de fois où chacune d’entre elles était utilisée, mais ils ont construit l’accord avec la liberté que nous pouvions changer de chanson si nous le voulions.”

Pour Yesterday, Danny Boyle et Richard Curtis ont choisi 15 des compositions les plus connues de Lennon-McCartney (acquises dans le cadre de l’accord Sony/ATV) ainsi que quelques autres de George Harrison. Ils ont également choisi de ne retenir que les chansons les plus célèbres plutôt que les morceaux plus profonds, afin de mieux faire passer le concept selon lequel il est incroyable que quiconque – sans parler du monde entier – puisse oublier ces chansons ou le groupe qui les a créées. Voici toutes les chansons des Beatles que Jack interprète dans Yesterday :

Yesterday

Let It Be

I Want to Hold Your Hand

She Loves You

I Saw Here Standing There

In My Life

Back in the USSR

The Long & Winding Road

Here Comes The Sun

Something

A Hard’s Day Night

Carry That Weight

Hey Jude

Help!

All You Need is Love

Ob-La-Di, Ob-La-Da

A quel moment chaque chanson des Beatles apparaît dans Yesterday ?

Après son accident, Jack reçoit une nouvelle guitare de son amie d’enfance et manager, Ellie, et pour l’essayer, il joue “Yesterday”. Elle est étonnée et dit que c’est la plus belle chanson qu’elle ait jamais entendue. Elle lui demande quand il l’a écrite. Bien sûr, Jack répond que ce n’est pas lui qui l’a écrite, mais Paul McCartney, et c’est alors qu’il commence à comprendre que personne n’a la moindre idée de qui il parle. Une petite recherche sur Google lui révèle plus tard qu’il n’y a absolument aucune trace des Beatles, alors il prend sur lui d’essayer de se souvenir de toutes leurs chansons. Plus tard, Jack joue (ou essaie de jouer, car il est constamment interrompu) “Let It Be” pour ses parents, mais il est frustré que l’une des plus grandes chansons jamais écrites ne reçoive pas le respect qu’elle mérite.

Jack s’essaie ensuite aux chansons des Beatles lors d’un concert – une fête d’anniversaire pour enfants où il interprète “I Want To Hold Your Hand”. Le public ne réagit pas beaucoup, mais sa performance finit par attirer l’attention d’un producteur de disques local. Avec Ellie, Jack enregistre deux autres chansons en plus de “I Want To Hold Your Hand” dans un petit studio de Suffolk – “She Loves You” et “I Saw Her Standing There”. Il distribue les CD à qui veut bien l’entendre, allant même jusqu’à participer à un talk-show matinal pour promouvoir sa musique en interprétant “In My Life”.

C’est cette apparition dans une émission locale qui attire l’attention d’Ed Sheeran sur Jack, qui lui demande de faire la première partie de son prochain concert à Moscou. Lors du concert, Jack joue “Back in the USSR”, impressionnant une fois de plus Sheeran, qui le défie alors de participer à un concours d’écriture de chansons. Sans surprise, Jack gagne haut la main avec une interprétation émouvante de “The Long & Winding Road”. À partir de là, la carrière musicale de Jack prend son envol et, après avoir discuté avec le manager de Sheeran, il part pour Los Angeles où il enregistre “Here Comes The Sun”, “Something” et “A Hard Day’s Night”.

Alors que l’étoile de Jack commence à monter, un montage de sa popularité croissante est accompagné de son enregistrement de “Carry That Weight”. De retour dans le studio d’enregistrement, Jack travaille dur sur “Hey Jude”, que Sheeran lui suggère de changer en “Hey Dude” (et malheureusement, son nouveau manager et sa maison de disques sont d’accord). À ce stade, cependant, Jack commence à être désillusionné par sa célébrité et sa fortune, et prévoit un dernier concert sur le toit. Il y interprète “Help !”, l’air parfait pour un musicien qui se sent piégé par son propre succès.

Comprenant qu’il est temps d’abandonner et de dire la vérité à tout le monde, Jack demande une faveur à Sheeran, en lui demandant de jouer un court morceau pendant son spectacle au stade de Wembley. Jack profite de l’occasion pour révéler que toutes ses chansons proviennent en fait d’un groupe appelé les Beatles, mais il profite aussi de ce moment – ainsi que de la chanson “All You Need Is Love” – pour déclarer enfin son amour à son amie d’enfance et ancienne manager, Ellie. Après cela, Jack abandonne la vie de pop star et s’installe chez lui avec Ellie. Il redevient professeur et interprète un dernier morceau des Beatles pour ses élèves, “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, une chanson appropriée pour finir, car elle illustre le fait que lui et Ellie vivent maintenant heureux pour toujours, tout comme Desmond et Molly Jones.

Autres chansons des Beatles référencées dans Yesterday

Ces 15 chansons sont celles que Jack interprète au cours de Yesterday, mais ce ne sont pas les seules chansons des Beatles qui sont référencées. Le célèbre crescendo de “A Day in Life” joue juste avant que Jack ne soit percuté par le bus, et pendant sa convalescence à l’hôpital, Jack fait une blague sur “When I’m Sixty-Four”. En rendant visite à Ellie pendant qu’elle enseigne, Jack se souvient de “Maxwell’s Silver Hammer”, et plus tard, dans son magasin, Jack se souvient des paroles de “Nowhere Man”. Lors d’un enregistrement à Los Angeles, Jack dit qu’il veut que la guitare pleure, une référence à “When My Guitar Gently Weeps”.

Tout au long de Yesterday, Jack s’efforce également de se souvenir de toutes les paroles de “Eleanor Rigby”, allant même jusqu’à visiter Liverpool, dans l’espoir d’être inspiré en visitant les mêmes sites qui ont inspiré Lennon et McCartney pour écrire “Strawberry Fields Forever” et “Penny Lane”. Jack reçoit la visite d’Ellie à Liverpool et leur rencontre lui fait penser à “Hello, Goodbye”. Mais ce n’est pas tout, car “Yellow Submarine” et “Octopus’s Garden” sont également évoqués.

Autres chansons dans Yesterday

En plus de toutes les chansons des Beatles, il y a quelques chansons non-Beatles qui apparaissent également. Étant donné qu’Ed Sheeran joue dans Yesterday, on entend quelques-uns de ses titres. Il y a “You Don’t Need Me, I Don’t Need You” et “Shape of You” (qui est, hilare, sa sonnerie de téléphone), ainsi que “Penguins”, la petite chansonnette qu’il écrit pour le concours de chansons, et “One Life”, qu’il a écrite pour le film. La chanson “Wonderwall” d’Oasis est une chanson que Jack interprète lorsqu’il est enfant, et lors du festival de musique Latitude, on entend à la fois “Daft” des Husky Loops et “Love & Hate” de Michael Kiwanuka.

Ensuite, il y a les chansons que Jack écrit avant qu’il ne commence à faire passer la musique des Beatles pour la sienne. “Summer Song” est entendue plusieurs fois dans Yesterday, d’abord comme la seule bonne chanson de Jack qu’il interprète, puis comme la seule composition originale qu’il essaie d’enregistrer à Los Angeles. Il interprète également “Rock This Road” à Latitude, mais malheureusement, dans ce qui pourrait être le plus grand oubli de Yesterday, on ne voit jamais Jack interpréter “Dinosaur”, et c’est vraiment dommage.

