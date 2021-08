Découvrez la phobie qu’Idris Elba a dû surmonter pour The Suicide Squad de James Gunn

in

Comme prévu, The Suicide Squad est devenu l’un des films les plus rentables de la saison et a pris d’assaut la première place du box-office. La sortie du nouveau film de James Gunn ne serait pas ce qu’elle est si ses stars n’avaient pas fait des efforts supplémentaires pour donner le meilleur d’elles-mêmes pendant le tournage.

L’un d’eux était Idris Elba, qui joue le personnage de Bloodsport, l’un des criminels convoqués pour rejoindre le groupe d’élite de la Suicide Squad. Pendant le tournage, Elba a dû surmonter sa phobie des rats en tournant plusieurs scènes aux côtés du personnage de Daniela Melchior, Ratcatcher 2, qui s’est pris d’affection pour Sebastian, un sympathique rongeur avec lequel il a passé une grande partie du tournage.

“Dans la vraie vie, si un rat traversait cette pièce, l’entretien serait terminé. Dans le film, je dois être à proximité du rat la plupart du temps, j’ai donc dû faire face à cette phobie et à ce préjugé. En fait, ils sont adorables. Ils sont très doux, très détendus et très intelligents”, a déclaré Idris Elba avec un rire gêné.

De quoi parle The Suicide Squad de James Gunn ?

The Suicide Squad n’est pas une suite du film que nous avons vu en 2016 par David Ayer. Il s’agit plutôt d’un redémarrage de la franchise basé sur les personnages de DC Comics, notamment plusieurs des méchants de cet univers.

Des criminels de la pire espèce sont recrutés par une organisation pour effectuer des missions à haut risque afin de réduire leur peine dans une prison de haute sécurité que même eux ne supportent pas. C’est ainsi que la Suicide Squad est assemblée pour la mission Corto Maltese.

Le film fait référence à des productions antérieures comme Birds of Prey pour expliquer comment Harley Quinn, qui était libre et en fuite à la fin de ce film, tombe en prison pour être incluse dans ce groupe d’asociaux.

Où voir The Suicide Squad ?

Depuis le 28 juillet, il est disponible au cinéma en France.