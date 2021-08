Triple Alliance sur TF1 : 3 femmes pour un homme, une comédie cliché avec Cameron Diaz

La dernière fois que trois femmes se sont réunies pour se venger d’un adultère, Hollywood avait réalisé Les sorcières d’Eastwick, un film sans surprise qui utilisait la fantasy pour illustrer les craintes de la femme moderne : en gros, perdre sa forme à côté d’un homme qui ne vieillit pas. Triple Alliance, sorti en 2014, est la version inoffensive, absorbant la publicité, des Sorcières d’Eastwick.

Cameron Diaz joue une avocate à succès qui commence à sortir avec l’homme d’affaires joué par Nikolaj Coster-Waldau. Mais à peine le générique se termine-t-il que l’on découvre que le type est marié à une autre blonde, jouée par Leslie Mann. Bien que Cameron Diaz soit la star ici, le véritable protagoniste est Leslie, et c’est à l’épouse trahie d’apprendre à gérer la déception amoureuse.

L’entrée en scène d’une autre blonde dans l’emploi du temps du galant, la Lolita de la génération Xtube Kate Upton, ne change pas grand-chose à la dynamique établie par le réalisateur Nick Cassavetes entre les deux autres actrices. Cameron Diaz et Leslie Mann tirent leur épingle du jeu, avec une alchimie inattendue et sans craindre de miser sur l’humour physique, un film qui se déroule par ailleurs de manière très bureaucratique. Plus que dans les films dans lesquels elle joue avec son mari Judd Apatow, comme Bienvenue à 40 ans, Leslie Mann a ici tout l’espace nécessaire pour exercer son sens du comique et sa tendance à l’autodérision.

Triple Alliance : Bande annonce [Officielle] VF HD

Lire cette vidéo sur YouTube

Cela n’empêche pas Triple Alliance de souffrir d’une famine lorsqu’il s’agit de faire preuve d’accroche, cependant. Ne vous attendez pas à une vigoureuse guerre des sexes comme celle des Sorcières d’Eastwick ; en fait, lorsqu’il se met réellement à saigner les yeux vers la fin, le film de Cassavetes est effrayant pour avoir exagéré le ton.

Dans l’ensemble, ce film donne l’impression d’être anesthésié, comme ces femmes au foyer américaines qui connaissent tous les anxiolytiques du marché. Cette image de la femme moderne vendue aujourd’hui, qui peut être une épave à l’intérieur mais qui n’arrête pas de bien s’habiller (dans la scène de la maison de la plage, elles changent de vêtements trois fois) ou d’aller dans les endroits les plus à la mode et paradisiaques, est ce qui domine dans Trimple Alliance. C’est comme si la névrose elle-même avait été transformée en un autre élément pour faire la couverture du magazine de style et de comportement.

Triple Alliance est diffusé ce dimanche 8 août à 21h10 sur TF1. Le film est également disponible en streaming sur Disney+.