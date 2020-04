Yankee Comandante réunit Jeff Nichols et Adam Driver – / Film

Jeff Nichols, l’un des réalisateurs les plus sous-estimés travaillant aujourd’hui, se réunit avec Adam Driver pour Yankee Comandante. Le film racontera l’histoire vraie d’un homme de l’Ohio qui «a atteint le rang de commandant pendant la révolution cubaine» aux côtés de Che Guevara. Nichols et Driver ont déjà travaillé ensemble sur le criminel undereen Spécial Minuit.

La variété a les nouvelles Yankee Comandante, un nouveau film de Jeff Nichols avec Adam Driver. C’est basé sur une histoire vraie, racontée dans un New yorkais article de David Grann sur «deux personnes qui ont atteint le rang de commandant pendant la révolution cubaine. L’un était Che Guevara. L’autre était un homme de l’Ohio. » L’homme de l’Ohio – que Driver jouera probablement – s’appelait William Morgan, et son histoire a également été relatée dans le livre d’Aran Shetterly. L’Americano. Concernant l’histoire, Grann a déclaré:

« Il s’agit d’un homme qui est tombé amoureux d’une cause et d’une sorte de lui-même et d’un homme qui a eu cette grande romance passionnée pendant la révolution et qui est tombé amoureux d’une femme cubaine. Elle était toujours en vie. C’est une femme merveilleuse, une femme incroyablement fougueuse; elle est maintenant dans ses 70 ans et toujours aussi fougueuse mais il lui a fallu un peu de temps pour se sentir à l’aise, pour vouloir coopérer. Quand elle l’a fait, je savais que j’avais une belle histoire. »

Le nom de Grann pourrait être familier à certains, car ses articles et livres ont servi d’inspiration à plusieurs films, dont La cité perdue de Z, Le vieil homme et le pistolet, et Martin Scorsese à venir Les tueurs de la lune de fleurs.

Le travail de Nichols comprend Mettre à l’abri, Boue, Spécial Minuit, et Aimant, qui étaient tous bons ou excellents, tout en étant généralement ignorés par un large public. Ce qui est dommage, car il a la marchandise, et cela semble être un excellent matériel avec lequel travailler. Lancer Driver, qui est rapidement devenu l’un des meilleurs acteurs travaillant actuellement, dans le mix est également un bonus.

On ne sait pas quand la production de Yankee Comandante pourrait commencer, avec le coronavirus arrêtant à peu près tout, mais Variety dit que l’espoir est de commencer le tournage en 2021.

