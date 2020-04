Space Jam 2 s’appelle désormais Space Jam: un nouvel héritage

Space Jam 2 a obtenu un changement de nom. Le film s’appellera désormais Space Jam: un nouvel héritage. Le nouveau titre a été révélé aujourd’hui par la star du film James Lebron, qui remplacera Michael Jordan dans la suite. Cependant, Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Tweety Bird, Sylvester, Marvin the Martian, Elmer Fudd et les Looney Tunes préférés de tous sont toujours à bord. Les stars du basket dans ce film incluent Anthony Davis (Les Lakers de Los Angeles), Klay Thompson (Golden State Warriors), Chris Paul (La Ville d’Oklahoma), Damian Lillard (Portland Trailblazers), Diana Taurasi (Phoenix Mercury), Chiney Ogwumike (Los Angeles Sparks), et Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks). Don Cheadle et Star Trek: découvertec’est Sonequa Martin-Green jouera également dans le film.

Space Jam reste incroyablement populaire

Cette suite semble avoir été en développement depuis la saison recrue de LeBron dans la NBA en 2003. Rumeurs d’un Space Jam la suite est persistante depuis des années, et personne ne sait vraiment ce qui leur a pris si longtemps. En plus de devenir un succès au box-office, l’original est un incontournable du câble et du service de streaming depuis des années, ainsi que de nombreuses sorties sur la vidéo domestique. Sans oublier des tonnes de jouets, des versions en édition limitée et même des versions spéciales de chaussures Nike. Le jeu de la nostalgie est fort avec une génération particulière de cinéphiles.

Ce qui reste également à voir, c’est si cela sortira même dans les salles. Il a une date du 16 juillet 2021. Pourtant, avec Warner Bros. investissant massivement dans le service de streaming HBO Max et le changement d’heure en salle, il ne me surprendrait pas du tout s’ils soufflent une version de Space Jam: un nouvel héritage sur HBO Max au printemps ou en été prochain à la place. Je suppose que nous le saurons en 2021.

Le post Space Jam 2 s’appelle maintenant Space Jam: A New Legacy est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







Partager : Twitter

Facebook