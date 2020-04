Vous pouvez participer à un concours pour être mangé par un dinosaure dans Jurassic World 3

Jurassic World 3, ou Jurassic World: Dominion, était en plein tournage lorsque tout Hollywood a fermé ses portes. Le film est la troisième entrée de la série extrêmement populaire, qui a rapporté plus de 2,5 milliards de dollars. La plupart des fans des films sur les dinosaures souhaitent qu’ils puissent en quelque sorte être transférés dans le monde du film et se promener dans les parcs à thème pleins de magnifiques créatures. Maintenant, grâce à l’étoile Chris Pratt et All In Challenge, vous pouvez en quelque sorte obtenir votre souhait. Les fans peuvent acheter des participations à un concours dès maintenant jusqu’au 27 mai pour être amenés à l’ensemble de Jurassic World: Dominion quand il est sécuritaire de le faire et d’être mangé par un dinosaure.

« Bienvenue dans Jurassic World », où vous ferez l’expérience d’être « mangé par un dinosaure ». Oui c’est vrai. Mangé par un dinosaure. Chris Pratt, également connu sous le nom de « Owen Grady » est ravi d’offrir l’opportunité de le rejoindre ainsi que le casting sur le tournage du prochain tournage de Jurassic World. Voyez comment « la vie trouve un moyen » en allant #ALLin et gagnez une chance d’avoir un aperçu des coulisses de la production du film. Sentez-vous comme si vous faisiez partie de la franchise Jurassic World lorsque vous gagnez cette expérience de fan de dino-mite! 100% de l’argent collecté grâce à ce jeu / cette vente aux enchères ira directement à Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen et No Kid Hungry. «

Je dois dire que beaucoup de ces campagnes sont en cours en ce moment, et celle-ci est probablement la plus cool. Qui ne voudrait pas se faire manger par un dinosaure devant la caméra dans l’un de ces films? Oui, j’ai eu des problèmes avec Jurassic World et Fallen Kingdom, mais je ne les détestais pas. Se faire manger par un dinosaure éclipse tout. La meilleure partie est que même si vous ne gagnez pas, l’argent va à de grands organismes de bienfaisance. Découvrez plus d’informations et entrez ici.

