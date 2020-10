Xiaomi pourrait travailler sur un pliable avec un appareil photo 108MP

XDA trouvé un code MIUI 12 qui suggère que Xiaomi travaille sur un nom de code pliable nommé «Cetus».

L’appareil serait doté d’un processeur Snapdragon et d’un appareil photo 108MP.

Nouveau code découvert par Développeurs XDA et l’un des membres de sa communauté suggère que Xiaomi travaille peut-être sur un nouvel appareil pliable. Explorer la dernière version bêta chinoise de MIUI 12, XDA trouvé des références à un appareil nommé «Cetus», ainsi qu’un certain nombre d’indices qu’il s’agit d’un appareil pliable. Par exemple, il existe un extrait de code qui indiquerait comment MIUI suit l’état de pliage de l’appareil. XDA n’a pas pu en savoir plus sur l’appareil, mais il a trouvé des preuves suggérant que Cetus comportera un processeur Snapdragon et un appareil photo principal de 108 MP comme le Mi Note 10.

Quant au nom de code, cetus est la forme latine du terme que les Grecs de l’Antiquité utilisaient pour décrire les monstres marins dans leur mythologie. Le terme latin pour une baleine, cétacé, est dérivé du mot. Si vous aimez trop lire dans les noms de code, la suggestion ici pourrait être que nous examinons un gros appareil.

Analyste d’affichage Ross Young tweeté que China Star commencera à fabriquer des écrans pour un fordable de 8 pouces d’ici la fin de l’année, Xiaomi sortant l’appareil au printemps prochain. Cependant, nous ne serions pas trop enthousiasmés par la perspective d’un Xiaomi pliable pour le moment. À XDA souligne, la société a taquiné des concepts pliables dans le passé, mais n’a encore rien divulgué à ce sujet aux consommateurs.