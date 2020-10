La star montante Oscar Piastri termine son premier test de F1 à Bahreïn

Signe des choses à venir pour l’étoile montante australienne, Oscar Piastri a eu son premier aperçu de la Formule 1 en testant une voiture de course Renault RS 18 pour le Renault DP World Formula 1 Team à Bahreïn, après sa récente victoire en Formule FIA. 3 Championnat.

Les responsables de Renault ont organisé trois jours d’essais sur le circuit international de Sakhir, offrant aux pilotes de l’académie Christian Lundgaard, Guanyu Zhou et Piastri une course pour voir s’ils avaient les côtelettes pour le couper dans la voiture de F1 du constructeur français.

Le joueur de 19 ans est considéré comme le prochain espoir australien de F1 et est considéré comme le meilleur à venir depuis Daniel Ricciardo. Piastri, qui est dirigé par la légende australienne de la F1, Mark Webber, a effectué un peu moins de 500 kilomètres d’essais sur le circuit de 5,4 km et ne pouvait pas cacher son exaltation, réalisant un rêve d’enfance.

Oscar Piastri lors de son montage de siège à l’usine Renault d’Enstone. (Renault)

« C’était assez fou – la voiture Renault F1 a certainement été à la hauteur de l’excitation », a déclaré Piastri.

«J’étais un peu nerveux avant, ce qui est assez normal, mais après le premier tour, je me suis remis de ça et je me suis concentré sur la conduite rapide et le plaisir. Je pense que je me suis assez bien adapté et que je me suis mis assez vite à la vitesse.

« J’ai vraiment apprécié la journée, donc un immense merci à Renault pour cette opportunité. Je me sens très chanceux de conduire une F1, tout le monde ne peut pas le faire, donc un immense merci à eux. »

Parler à Grand monde du sport en septembre, Piastri a confirmé que son équipe de direction était en pourparlers avec les équipes de F2 sur la saison prochaine avec une décision qui devrait être annoncée dans quelques semaines.

Oscar Piastri avec Mark Webber quelques instants après que l’adolescent de Melbourne a remporté le championnat F3. (Getty)

Il y avait une possibilité croissante que Piastri puisse être vu dans une Formule 1 le plus tôt possible, mais Webber a déclaré que passer au niveau supérieur était un objectif réaliste pour le Melburnian en 2023.

« Chaque année est une année énorme, chaque course est un gros problème dans les prochaines années pour Oscar », a déclaré Webber à News Corp.

«Nous devons être prêts à tout pour ce qui est de sa performance en formule pour le moment, il y a beaucoup de sièges qui bougent et la recherche du jeune sang frais qui livre est quelque chose qui est important.

« Même si malheureusement, il y a beaucoup de pères riches qui achètent des équipes pour le moment, ce qui n’est pas utile, j’espère que le talent le mettra en bonne place juste au sein de Renault car Renault est une équipe d’usine et ils veulent les meilleurs gars dans leurs voitures. »