Space.com va sur Mars pour une simulation d’habitat HI-SEAS

L’habitat HI-SEAS (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation) à Hawaï. (Crédit d’image: HI-SEAS)

Un groupe de six chercheurs embarquera pour une mission sur «Mars» lundi 2 novembre. L’équipage martien comprendra des artistes, des scientifiques et … moi!

L’équipage passera deux semaines à se rendre dans un habitat simulé sur Mars. La mission, connue sous le nom de Sensoria M2, se déroulera au HAUTE MER (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation) sur le flanc du volcan Mauna Loa. Tous les membres de l’équipage auront effectué une quarantaine de deux semaines et des tests COVID-19 avant de voler vers l’habitat afin de réduire le risque car Sensoria M2 se déroule pendant la pandémie de coronavirus.

Cette mission fera partie du programme Sensoria. Sensoria vise à aider les groupes sous-représentés dans le secteur spatial à «combler les lacunes existantes dans notre capacité à soutenir la prochaine génération de missions avec équipage», le site Web du programme indique .

<< Toutes nos missions seront dirigées par des femmes et à majorité féminine. Nous accueillerons bien entendu à bras ouverts nos collègues masculins, mais nous pensons que les femmes doivent être placées au centre de notre vision commune de l'exploration spatiale, qui les femmes doivent avoir une plate-forme de développement professionnel, des opportunités de recherche et de formation », a déclaré à Space.com le bio-ingénieur JJ Hastings, qui occupe le poste de PDG d'Analogs LLC, une entreprise qui soutient le programme Sensoria. en janvier 2020.

Hastings servira de capcom (capsule communicator) pour la mission aux côtés du géoscientifique Sian Proctor, a déclaré à propos du programme Sensoria.

Sensoria M2 est ce que l’on appelle une «mission analogique», ou une mission menée sur Terre qui simule une mission dans l’espace. À HI-SEAS, les chercheurs effectuent des missions analogiques lunaires et martiennes, et cette mission spécifique imitera ce que ce serait de vivre et de travailler sur la planète rouge.

Cela signifie que moi et les autres membres de l’équipage ne quitterons pas l’habitat alimenté par l’énergie solaire, sauf dans une combinaison spatiale sécurisée sur un EVA (activité extravéhiculaire, également appelée sortie dans l’espace). Nous ne mangerons que des aliments de longue conservation et dépendrons entièrement de l’énergie solaire de l’habitat, et la communication par courrier électronique de l’équipe – le seul contact direct avec le monde extérieur – sera retardée de 40 minutes. Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont cette mission analogique rendra un habitat sur Terre aussi réaliste que possible.

La mission s’étendra du 2 au 16 novembre, ce qui signifie que nous serons sur «Mars» à la fois pour l’élection présidentielle américaine (nous voterons donc tous tôt avant de partir pour «Mars») et pour l’astronaute Crew-1 de SpaceX lancement pour la NASA, qui est prévu pour le 14 novembre .

Pour la mission, chaque membre d’équipage travaillera sur ses propres recherches, mais, comme le travail d’équipe est essentiel à une mission spatiale réussie, chaque personne assumera également un poste d’équipage qui décrit comment il soutiendra ses collègues et l’habitat.

Par exemple, pendant que je travaillerai à documenter la mission, je serai également directeur des sciences, ce qui impliquera de soutenir les projets de recherche de l’équipe et les expériences scientifiques en cours à l’habitat.

RENCONTREZ L’ÉQUIPE: Chelsea Gohd est une passionnée de communication scientifique et musicienne, qui s’efforce de décomposer les subtilités du cosmos et de rendre l’espace et la science accessibles et passionnants pour tous. Vous pouvez suivre Chelsea sur @ chelsea_gohd # rockstar #sciencecommunicator #womeninstem pic.twitter.com/Z121CjdmzD24 octobre 2020

Je serai accompagné par un autre membre d’équipage Amanda Knutson, un aviateur de l’armée de l’air qui servira de chef de l’ingénierie.

RENCONTREZ L’ÉQUIPE: Amanda Knutson est spécialiste en armement d’armes à Luke AFB. Elle a conçu un nouveau système aquaponique qui peut être utilisé en micro et gravitation fractionnaire adapté aux missions spatiales de longue durée. # Usaf #military #engineering #womeninstem pic.twitter.com/VPKqTYeGi424 octobre 2020

Le vétérinaire Dr Brandy Nunez, qui servira de médecin-chef pour l’équipage, participera également à la mission.

RENCONTREZ L’ÉQUIPE: Le Dr Brandy Nunez est microbiologiste, vétérinaire, mère, musicienne synthétiseur modulaire et astronaute en herbe. Son amour du cosmos et son appréciation pour la vie sous toutes ses formes infiltrent à la fois son travail scientifique et créatif. # Womaninmed #analog #soundofspace #stemstar pic.twitter.com/Wk7aAoEktv25 octobre 2020

L’astrobiologiste Michala Musilova, qui est directeur de la station HI-SEAS, dirigera l’équipage en tant que commandant de la mission.

Dr. Michaela Musilova est astrobiologiste et directrice de @HI_SEAS. Elle a travaillé pour @NASA, @ISU_SSP, @LondonU Observatory, Canada France Hawaii Telescope et a été commandant de plus de 20 missions simulées Lune / Mars! @HI_SEAS @astro_Michaela #womeninstem #extremophile pic.twitter.com/43E1rvvbhU25 octobre 2020

L’écrivain scientifique Beth Mund rejoindra la mission en tant que responsable de la communication scientifique.

RENCONTREZ L’ÉQUIPE: Beth Mund est une évangéliste des communications spatiales qui conçoit et livre les meilleurs récits spatiaux. Elle est une ancienne responsable des affaires publiques de @NASA, responsable de la communication de @Space_Station, et est la créatrice / animatrice de @ CasualSpace01 #sciencecomm #storyteller #space pic.twitter.com/EeZGFwynMl25 octobre 2020

Enfin, l’artiste Richelle Gribble fera partie de l’équipage, en tant que vice-commandant de la mission.

RENCONTREZ L’ÉQUIPE: Richelle Gribble explore la connectivité planétaire pour amplifier l’effet de vue d’ensemble. Elle croit que le ciel n’est pas la limite et que la créativité est illimitée, créant des œuvres d’art sur et hors de la Terre. # Space #artist #space # explortion @ richellegribble @SupercolliderLA pic.twitter.com/Z4BGkHjpND25 octobre 2020

Pour rester en contact avec moi et le reste de l’équipage du Sensoria M2 EN DIRECT tout au long de cette mission, consultez la page de mise à jour de la mission en direct de Space.com ici.

