Les préventes de WoW: Shadowlands sont «bien en avance sur toute extension précédente»

World of Warcraft existe depuis 2004, et bien qu’il y ait certainement des MMORPG qui sont sur le marché depuis plus longtemps, peu ont maintenu le genre de popularité constante que WoW a géré. Nous sommes maintenant à un mois de la date de sortie de WoW: Shadowlands et les premières ventes ont été énormes – plus importantes que toute autre extension de l’histoire du jeu, en fait.

Pour WoW, «l’engagement de la franchise est à son plus haut niveau pour cette étape avant une expansion dans une décennie, avec des préventes bien avant toute expansion précédente», déclare Daniel Alegre, COO d’Activision Blizzard, dans le dernier rapport sur les résultats financiers de la société. Alegre dit que WoW a «vu des tendances d’engagement sans précédent depuis que le nombre d’abonnés a doublé après le lancement de Classic l’année dernière».

Les jeux de Blizzard – y compris WoW et le reste du catalogue – comptaient en moyenne 30 millions d’utilisateurs actifs par mois pour le trimestre le plus récent. 10 millions de ces utilisateurs sont des joueurs d’Overwatch, mais la société ne dit pas combien WoW a contribué au chiffre complet – juste que le nombre de joueurs de WoW est «stable» après l’augmentation spectaculaire de l’année dernière causée par Classic.

Shadowlands débarque en novembre après son retard initial, nous découvrirons donc assez tôt comment le battage médiatique porte ses fruits.

De l’autre côté d’Activision Blizzard, le rapport financier a également révélé quelques détails sur Call of Duty: Black Ops – Cold War Saison 1 et son intégration avec Warzone.