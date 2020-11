Xiaomi lance Mi Box 4S Pro: la première Mi Box compatible 8K (mise à jour)

Xiaomi a lancé la première Mi Box compatible 8K en Chine.

La boîte de streaming offre également 16 Go de stockage contre 8 Go dans la variante 4K.

Xiaomi dit qu’ils n’ont pas de plans mondiaux à partager pour le moment.

Mise à jour: 5 novembre 2020 (6 h 35 HE): Xiaomi a dévoilé hier la Mi Box 4S Pro (voir l’article original ci-dessous), offrant des capacités de lecture 8K pour la première fois de la série. Cela nous a également amenés à nous interroger sur la disponibilité internationale, mais il semble que nous ne devrions pas retenir notre souffle.

« À propos de la Mi Box 4S Pro, nous n’avons pas de plans mondiaux à partager pour le moment », a déclaré un représentant de Xiaomi. Autorité Android en réponse à une requête envoyée par e-mail. Cela ne signifie pas que la boîte de streaming ne quitte pas du tout la Chine, mais cela suggère que vous ne devriez pas vous attendre à ce qu’elle sur votre marché de si tôt.

Article original: 4 novembre 2020 (6 h 17 HE): La série Mi Box de Xiaomi fait partie des téléviseurs Android les plus populaires du marché, à un prix bon marché et offrant une bonne quantité de fonctionnalités. Nous avons déjà vu le lancement de la Mi Box 4S et du Mi TV Stick au cours des derniers mois, mais la société vise encore plus haut avec son dernier produit.

Xiaomi a dévoilé aujourd’hui la Mi Box 4S Pro, et son principal argument de vente est qu’elle prend en charge la lecture vidéo 8K. Cela en fait l’une des rares boîtes de streaming compatibles 8K sur le marché à l’heure actuelle.

La Mi Box 4S Pro prend également en charge HDMI 2.1, 16 Go de stockage, 2 Go de RAM et des commandes vocales Bluetooth. Comme c’est le cas avec de nombreux produits Xiaomi TV en Chine, ce dernier appareil est livré avec la plate-forme MIUI for TV. Il n’y a pas encore de mot sur les autres spécifications, mais si cela ressemble à la Mi Box 4S standard, nous pouvons également nous attendre à un port USB.

Attendez-vous à payer 399 yuans (~ 60 $) pour la nouvelle boîte de streaming lorsqu’elle sera mise en vente en Chine, les précommandes débutant à partir de minuit le 5 novembre. Cela signifie que c’est un peu plus cher que la Mi Box 4S de ~ 43 $, qui atteint 8 Go de stockage et une lecture 4K.

Nous avons interrogé Xiaomi sur la disponibilité en dehors de la Chine et mettrons à jour l’histoire si / quand ils nous reviendront. Mais vraisemblablement, il remplacerait MIUI par la télévision au profit d’Android TV standard s’il s’agit d’Europe, d’Amérique du Nord et d’autres régions.

