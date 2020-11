Poker Club – Mise à jour gratuite vers PS5 annoncée

Si ce novembre Club de poker pour PlayStation 4 et PS5, une mise à jour gratuite sera proposée en même temps. Les joueurs qui utilisent d’abord la version PS4 peuvent facilement passer à la version PS5 plus tard dès qu’ils ont leur console.

Ripstone Games explique:

«Sur les consoles, nous avons travaillé avec Sony et Microsoft pour nous assurer que quiconque achète Poker Club pour la plate-forme de son choix a des générations d’accès au jeu. C’était très important pour nous car le jeu prend également en charge le multijoueur en ligne intergénérationnel », a déclaré Phil Gaskell de Ripstone Games. «Ce type de confort pour nos joueurs est très important pour nous en tant que développeurs et éditeurs, en particulier lors de la transition vers une nouvelle génération de consoles. Nous voulons que nos fans sachent qu’en précommandant le jeu, ils sont automatiquement autorisés à jouer sur PlayStation 4 et PlayStation 5 sans frais supplémentaires. «

Club de poker a été conçu comme une expérience sociale. En phase avec la communauté en ligne grandissante Club de poker connecter les joueurs avec des amis et des fans de poker du monde entier et proposer des tournois pour plus de 200 participants. Les joueurs peuvent créer ou rejoindre un club avec des classements, des tournois sur mesure et des bonus de jetons quotidiens tout en travaillant vers des objectifs communs qui débloquent des récompenses exclusives. Certains équipements et événements personnalisables sont spécifiques au club, ce qui signifie que vous pouvez mieux jouer en tant que membre d’un collectif avec d’autres du monde entier.

Club de poker sortira le 19 novembre au prix de 24,99 EUR. Voici la procédure de jeu complète pour la version de nouvelle génération.