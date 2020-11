UFC News, Carlos Ulberg assomme brutalement Bruno Oliveira pour gagner un contrat avec l’UFC

Le président de l’UFC, Dana White, est à la fois impressionné et confus par son nouvel employé néo-zélandais.

L’ancien mannequin Carlos Ulberg (3-0), qui a été sélectionné pour The Bachelor NZ en 2017, s’est mérité un contrat UFC avec un KO brutal sur la série Contender de White.

Le poids léger-lourd de 29 ans, qui avait dans son coin le champion des poids moyens de l’UFC Israel Adesanya et le poids léger invaincu Brad Riddell, n’a pris que deux minutes du premier tour pour éliminer brutalement le Brésilien Bruno Oliveira.

Ulberg est relativement inexpérimenté en MMA mais, comme Adesanya, a une longue et fructueuse carrière dans le kickboxing derrière lui et cela s’est montré dans l’événement principal de la carte de jeudi (NZ time) – à l’UFC Apex à Las Vegas – alors qu’il déchaînait deux crochets du gauche. et une main droite dans une rafale de grèves qui ont instantanément déformé Oliveira.

Le kiwi Carlos Ulberg s’est mérité un contrat UFC avec un KO brutal sur Bruno Oliveira. (Getty) (Getty)

White a décrit Ulberg comme étant assez commercialisable lorsqu’il lui a remis son contrat UFC.

«C’est un beau gamin, non?

« Comment pouvez-vous avoir autant de combats et avoir un visage comme ça? Cela n’a même pas de sens », a déclaré un Blanc confus sur l’émission ESPN.

Mais plus important encore, White a été impressionné par la façon dont le dernier espoir de City Kickboxing contrôlait les 110 premières secondes du concours avant de le terminer avec style à peine deux minutes après le début du combat pour maintenir son record invaincu en MMA.

White a félicité Ulberg pour la facilité et la rapidité avec laquelle l’Aucklander a terminé l’adversaire de haute qualité.

« C’était une évidence ce soir », a déclaré White à propos de la remise au combattant Kiwi d’un contrat UFC.

« Il a battu facilement un gars ce soir – un gars avec sept finitions et un dossier de 7-1.

Ce n’était que la deuxième défaite de la carrière d’Oliveira et a cassé une séquence de trois victoires consécutives pour le joueur de 36 ans, qui comprenait un TKO de 53 secondes sur l’actuel combattant de l’UFC Jared Gooden dans son combat précédent.

Cet article a été initialement publié par stuff.co.nz et est reproduit avec permission