Xbox Series X: ce que nous attendons de l’événement de mai

– Publicité –



Microsoft est sur le point de faire une véritable vitrine Xbox série X le 7 mai, promettant de donner un aperçu détaillé des jeux à jouer pour Holiday 2020 et au-delà.

Donc, les adeptes de la console de jeux devraient régler leurs alarmes à 8 h, heure du Pacifique, jeudi prochain. Mais tout cela nous amène à nous demander ce que nous aimerions voir de la vitrine.

Xbox Series X May Event

– Publicité –

Nous avons déjà une liste approximative des jeux qui arrivent sur la Xbox Series X, y compris le récent Assassin’s Creed Valhalla. Et nous savons que Halo Infinite et Senua’s Saga: HellBlade II seront des exclusivités Xbox, mais nous n’avons vu aucune séquence de jeu appropriée.

Nous n’avons pas non plus vu de nombreux titres de nouvelle génération annoncés, bien qu’un certain nombre de joueurs comme Gears 5 seront portés sur la Xbox Series X avec des fonctionnalités améliorées.

Prise de Microsoft

Nous aimerions donc vraiment voir Microsoft montrer un déluge d’exclusivités de consoles de nouvelle génération, en particulier lorsque de nombreux studios de développement et développeurs travaillent sous sa bannière Xbox Game Studios.

Nous placerions un gros pari sur la visualisation de bonnes séquences de jeu Halo Infinite, avec un peu de chance, en montrant un mode solo passionnant ainsi qu’une suite multijoueur complète:

L’annonce de la Xbox officielle indique que nous verrons le gameplay de prochaine génération de la part de nos partenaires de développement mondiaux, ce qui signifie probablement que les joueurs tiers seront au centre du spectacle. Mais nous aimerions certainement voir apparaître certaines exclusivités de Microsoft.

Maintenant, en parlant des améliorations, nous aimerions bien savoir comment la série stimulera les jeux qui couvrent les consoles actuelles et de prochaine génération. Nous examinons en particulier Cyberpunk 2077, car nous savons déjà que CD Projekt Red prévoit d’améliorer son RPG en monde ouvert pour les systèmes de nouvelle génération.

– Publicité –