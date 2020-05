Dark Vador revient avec la réédition de Hot Toys Empire Strikes Back

Pour célébrer le 4 mai, Hot Toys a annoncé une série de figurines rétro. Le premier à être révélé est une réédition de leur emblématique Star Wars: L’Empire contre-attaque Dark Vador. Cette figurine à l’échelle 1/6 est l’une de leurs figurines Hot Toys Vader les plus populaires car elle comprend un effet sur le thème Bespin et des effets LED. La figurine regorge de détails de haute qualité, depuis les commandes de sa combinaison jusqu’à l’intérieur de son casque. L’emballage est la plus grande partie de cette version car il donne un retour au design classique de Kenner. Avec une simple vue de veuve, les collectionneurs pourront le garder dans la boîte au besoin et le voir toujours dans toute sa gloire du côté obscur. Dark Vador sera livré avec plusieurs mains interchangeables, deux lames de sabre (une standard et une en mouvement), et son casque sera partiellement amovible. C’est une figure très recherchée et il fera enfin son retour cette année.

La réédition d’Empire Strikes Back Darth Vader est une belle surprise pour le 4 mai. L’emballage de style rétro est quelque chose que je n’aurais jamais pensé faire de Hot Toys. Cela donne une belle ambiance héritée aux chiffres qu’ils publient. Les prix, les dates de sortie et les précommandes ne sont pas connus ou ne sont pas encore disponibles. Vous pourrez les trouver ici lorsqu’ils seront mis en ligne, ce qui sera probablement plus tard dans la journée. Comme mentionné précédemment, Dark Vador est une réédition et vous pouvez toujours le trouver sur d’autres marchés en ce moment. Il est actuellement sur le marché de 400 $ + gamme de prix, donc si vous vouliez ce chiffre, c’est votre chance. Les plans de paiement sont toujours une option avec Sideshow Collectibles, alors profitez-en si nécessaire. Restez à l’écoute pour plus d’objets de collection Star Wars tout au long de la journée et le 4 mai soit avec vous.

































« Impressionnant… Le plus impressionnant. » – Dark Vador. « Dans Star Wars: L’Empire contre-attaque, Dark Vador a tenté de convertir Luke Skywalker ™ du côté obscur en attirant le jeune Skywalker dans un piège dans la ville de Cloud de Bespin. Au milieu d’un duel de sabre laser féroce avec le Seigneur Sith, Luke fait face à la révélation surprenante que le maléfique Vader est en fait son père, Anakin Skywalker… En célébrant le 40e anniversaire de Star Wars: L’Empire contre-attaque, Hot Toys est ravi de présenter une série d’objets de collection de retour basés sur ce film emblématique! Toys est heureux de réintroduire la très populaire figurine de collection Darth Vader à l’échelle 1/6 avec un emballage de style rétro spécialement conçu! «

« La figurine de collection très précise est spécialement conçue avec un casque Darth Vader habilement conçu avec des détails mécaniques intérieurs complexes et l’arrière de la tête endommagée par la bataille de Lord Vader, une armure Darth Vader très détaillée et un costume sophistiqué, un panneau de poitrine éclairé à LED et ceinture, un sabre laser lumineux et une base de diorama à thème Cloud City! Embrassez l’héritage de 40 ans de ce chef-d’œuvre cinématographique et ne manquez pas cette superbe figurine de collection Darth Vader pour votre collection The Empire Strikes Back 40th Anniversary! «

