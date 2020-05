Rick et Morty Saison 4 Episode 6 Review

Liam Hoofe critique Rick et Morty Saison 4 Episode 6 – Never Ricking Morty…

Rick et Morty est revenu sur nos écrans hier soir dans ce qui a été l’épisode le plus ambitieux de l’émission depuis Ricklantis Mix-Up de la saison 3.

À l’approche de la saison 4, Dan Harmon et Justin Roiland se sont retrouvés dans une position difficile. Les deux hommes avaient passé trois saisons à construire une mythologie compliquée autour de Rick et Morty, une qui semblait se diriger vers une conclusion très précise. Il a ensuite été annoncé, cependant, que Rick et Morty avaient été renouvelés pour 70 épisodes supplémentaires et que les fans se demandaient comment cette histoire pouvait être traînée si longtemps.

Dans la première moitié de la saison 4, il est devenu évident que nous allions vivre de plus en plus d’aventures insulaires. De nombreux épisodes étaient autonomes et avaient peu ou pas d’incidence sur les histoires les plus importantes. Il n’y avait aucune référence à Evil Morty ou Bird Person, et la série ignorait à peu près l’histoire de Beth et Jerry sur laquelle elle s’était concentrée pendant la saison 3.

Bien que de nombreux fans aient été agacés par cela, beaucoup ont compris que la série avait un long chemin à parcourir et que se concentrer sur ces histoires aurait été au détriment de la série. Harmon et Roiland, cependant, ont clairement ressenti le besoin de résoudre ces problèmes, et c’est exactement ce qui se passe dans Never Ricking Morty, le plus méta-épisode de la série à ce jour.

L’histoire se déroule dans un train d’histoire littérale, avec Rick et Morty travaillant dans les cabines Snowpiercer style pour arriver à la fin de leur boucle d’histoire. Harmon et Roiland utilisent ensuite cet appareil pour jouer avec nos attentes.

De l’absence d’une ouverture froide directement dans le format d’anthologie rapidement abandonné, l’épisode tire constamment le tapis sous nous, gardant un couvercle sur ce qu’il est jusqu’aux derniers instants.

Les gros points de discussion de l’épisode seront les flash-forward. Nous voyons la fin de l’histoire de Rick et Morty, avec Evil Morty, une armée de M. Meeseeks et un M. Poopy Butthole inspiré de Dark Sidious. « Est-ce que c’est un canon? » Demande Morty, « Ça aurait pu être », répond Rick.

À bien des égards, il s’agit de faire savoir aux fans qu’ils savent ce qu’on attend d’eux, mais aussi de leur faire savoir qu’ils ne sont pas trop sûrs de pouvoir le livrer ou non. Les fans de la série devront s’habituer à des épisodes beaucoup plus autonomes à mesure que les choses progressent. Est-ce que ce sera la fin du spectacle? Eh bien, il nous reste 64 épisodes à faire avant d’y arriver, donc tout peut arriver entre-temps.

Quoi qu’il en soit, la saison 4 a été mitigée jusqu’à présent, mais ce fut l’une des meilleures sorties de l’émission depuis un certain temps. Harmon peut enfreindre la règle # 6seasonsandamovie avec Rick et Morty, mais tant qu’il peut continuer à défier les attentes et à nous surprendre avec des épisodes comme celui-ci, personne ne se plaindra trop.

Verdict: Dan Harmon et Justin Roiland parviennent à avoir leur gâteau et à le manger dans ce qui est l’un des épisodes les plus ambitieux de Rick et Morty à ce jour.

Liam Hoofe