Xbox Series S: prix, date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Le jour est arrivé! Alors que quelques chanceux ont peut-être reçu leurs précommandes plus tôt, la Xbox Series S est maintenant officiellement en vente. C’est l’une des deux nouvelles consoles de jeu qui sont désormais disponibles à l’achat auprès de Microsoft.

Les deux consoles de nouvelle génération ont du punch et sont des options compétitives pour les acheteurs envisageant Xbox vs Playstation. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Xbox Series X, vous pouvez lire un guide détaillé ici. Dans cet article, nous allons passer en revue tout ce que nous savons sur la Xbox Series S.

En un coup d’œil: qu’est-ce que la Xbox Series S?

La Xbox Series S est l’une des deux nouvelles consoles de jeu de nouvelle génération de Microsoft. Par rapport à la Xbox Series X, la Series S est une console plus petite et moins chère. Ce n’est pas aussi puissant, mais il est tout de même assez puissant pour être considéré comme un véritable appareil de jeu de nouvelle génération.

Nous entrerons dans les détails ci-dessous, mais voici la version courte: si vous êtes à la recherche d’une console mise à niveau, mais que vous ne voulez pas dépenser 500 $ sur la série X, la série S est une excellente option pour vous.

Spécifications de la Xbox Series S

Bien que la série S puisse ne pas rivaliser exactement avec les spécifications de la série X, elle offre une alternative rentable pour les personnes qui souhaitent mettre à niveau, mais ne veulent pas se ruiner.

La Xbox Series S est sans disque, vous ne pouvez donc jouer qu’aux versions numériques des jeux Xbox. Ce n’est donc peut-être pas la meilleure option pour les joueurs possédant des copies physiques des jeux Xbox de la génération précédente. Si vous êtes nouveau sur les consoles Xbox, cependant, la série S est une excellente option compacte. Vous économiserez de l’espace avec la console elle-même et le manque de jeux physiques encombrant votre centre de divertissement.

Avec la plus petite console Xbox de nouvelle génération, vous bénéficierez toujours d’améliorations d’immersion telles que le traçage de rayons DirectX, l’ombrage à taux variable et le taux de rafraîchissement variable. Les jeux fonctionneront nativement de 1080p à 1440p en 60fps, avec une prise en charge jusqu’à 120fps dans certains cas.

La série S est livrée avec un processeur AMD personnalisé à huit cœurs de 3,6 GHz et un GPU avec 4 téraflops de puissance de traitement. L’une des meilleures choses à propos de cette console est qu’elle continue de passer d’un disque dur à un SSD.

La série S aura un SSD personnalisé de 512 Go. Cependant, les premiers examens de la console indiquent que seulement 364 Go seront disponibles pour les propriétaires. Le reste est utilisé pour le système d’exploitation de la console et d’autres fichiers essentiels. Dans une interview avec Kotaku, Phil Spenser, responsable Xbox de Microsoft, a laissé entendre que certains jeux Xbox Series S pourraient prendre moins d’espace de stockage que le même jeu sur la Xbox Series X. Les développeurs pourraient choisir de sortir le jeu avec des textures de résolution inférieure.

Le SSD permettra à vos jeux de se charger et de s’exécuter plus rapidement, de reprendre rapidement plusieurs jeux et de prendre en charge les améliorations visuelles du GPU mis à niveau, comme le traçage de rayons, l’éclairage et les ombres.

Mais comment ses spécifications se comparent-elles à la série X plus grande et plus chère? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Xbox Series S contre Xbox Series X

En termes de résolution, la Xbox Series X est meilleure que la série S.La série X prendra en charge à peu près tous les jeux en 4K à 60fps, avec une prise en charge jusqu’à 120fps. Cependant, beaucoup de gens n’ont même pas de téléviseurs prenant en charge la résolution 4K.

Si vous possédez un téléviseur 4K ou si vous souhaitez mettre à niveau bientôt, vous pourrez tirer le meilleur parti de la Xbox Series X. Si vous avez un téléviseur 1080p et que vous n’allez pas mettre à niveau de sitôt, vous pouvez économisez 200 $ et obtenez la série S qui prendra en charge cette résolution.

Bien que la série S dispose d’un processeur graphique et d’un processeur moins puissants et d’un SSD plus petit, la résolution cible inférieure exigera moins des jeux. Comme mentionné précédemment, le GPU dispose de 4 téraflops de puissance de traitement. Bien que cela puisse sembler beaucoup moins puissant que la série X avec ses 12 téraflops de puissance de traitement, ce n’est pas vraiment si drastique.

Le GPU de la PS4 Pro a un peu plus de 4 téraflops de puissance de traitement, et la PS4 est une console assez puissante. La plus grande différence de performances entre les anciennes consoles et les nouvelles consoles sera la transition du disque dur au SSD. Et la série S a cela couvert.

Donc, si vous recherchez le meilleur des meilleures consoles Xbox de nouvelle génération, la série X sera ce que vous voulez. Vos jeux auront une apparence et une sensation optimales sur la série X, surtout si vous disposez d’un téléviseur 4K sur lequel jouer. Mais la série S vous fournira toujours des mises à niveau rapides et nettes à une fraction du prix.

Conception de la Xbox Series S

La Xbox Series S est la plus petite console Microsoft jamais conçue. Il est environ 60% plus petit que la Xbox Series X. Il peut facilement se glisser dans un sac à dos, donc si vous étiez si enclin, il serait facile de l’emporter avec vous lors de voyages en voiture.

En raison de sa petite taille, il devrait nécessiter moins d’énergie que la série X et, espérons-le, générer moins de chaleur. Vous aurez la possibilité de placer la console verticalement ou horizontalement.

En termes de design, Microsoft a opté pour un look blanc élégant, légèrement similaire au design de la Playstation 5. La console est principalement blanche à l’exception d’un grand cercle noir qui fait partie du système de refroidissement de la console. Nous ne saurons pas à quel point la console sera bruyante ou silencieuse.

Jeux Xbox Series S

La Xbox Series S aura les mêmes jeux au lancement et après que la Xbox Series X. Les titres qui ont été optimisés, avec des graphismes et des performances améliorés, pour fonctionner sur la Xbox Series S à partir d’aujourd’hui comprennent:

Ark: Survival Evolved

Assassin’s Creed Valhalla (livraison intelligente)

Battletoads

Borderlands 3 (livraison intelligente)

Mémoire vive 1.0

Cuisine Royale (livraison intelligente)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Livraison intelligente)

Devil May Cry 5: Édition spéciale

DIRT 5 (livraison intelligente)

Enrôlé

Evergate

Le Falconeer (livraison intelligente)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Livraison intelligente)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Livraison intelligente)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Livraison intelligente)

Mise à la terre (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (livraison intelligente)

Maneater (livraison intelligente)

Jardin de collecteur (livraison intelligente)

NBA 2K21

Observateur: System Redux

Ori et la volonté des feux follets (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (livraison intelligente)

Sea of ​​Thieves (Xbox Game Pass + livraison intelligente)

Effet Tetris: connecté (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Le Touryst (Xbox Game Pass + Livraison intelligente)

War Thunder (livraison intelligente)

Warhammer: édition Chaosbane Slayer

Watch Dogs: Legion (Livraison intelligente)

Championnat du monde des rallyes WRC 9 FIA (livraison intelligente)

Yakuza: comme un dragon (livraison intelligente)

Oui, votre grâce (livraison intelligente)

Notez que beaucoup de ces jeux sont déjà sortis ou seront également disponibles sur Xbox One. Grâce à un nouveau programme Smart Delivery, ils bénéficieront d’une mise à niveau instantanée chaque fois que vous aurez une nouvelle console. Sans payer de supplément, votre jeu sera mis à niveau vers la meilleure expérience, alors ne vous inquiétez pas d’attendre si vous ne pouvez pas acheter la console au lancement. Assurez-vous simplement d’acheter la version numérique car la Xbox Series S n’a pas de lecteur de disque.

Certains jeux optimisés pour la Xbox Series S seront lancés dans quelques jours ou semaines. Plus particulièrement, Call of Duty Cold War d’Activision sera lancé le 13 novembre. Le très attendu Cyberpunk 2077 sera lancé le 10 décembre.

Gardez à l’esprit que la console prend également en charge la lecture de presque tous les jeux Xbox One via une compatibilité ascendante, mais sans améliorations graphiques. Il prend également en charge un certain nombre de jeux Xbox 360 et Xbox originaux.

Si vous achetez un abonnement au Xbox Game Pass, vous pourrez accéder numériquement à de nombreux jeux Xbox quand vous le souhaitez. Pensez-y comme Netflix mais pour les jeux Xbox. Vous obtenez un accès instantané à plus de 100 titres numériques, y compris tous les jeux propriétaires, nouveaux et anciens. Cela signifie que vous pouvez jouer à Halo: Infinite le jour de sa sortie avec juste un abonnement Xbox Game Pass!

La Xbox Series S tire également parti des fonctionnalités de jeu en nuage offertes dans Project xCloud. Le projet xCloud a été lancé le 15 septembre 2020 dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate. Rebaptisé Xbox Cloud Gaming, il vous permet de jouer à certains jeux Game Pass sur votre téléphone ou tablette en plus de votre console.

Prix ​​Xbox Series S

La Xbox Series S coûte 299,99 $, 200 $ de moins que la Xbox Series X, au prix de 499,99 $. Ce prix bas est une bonne nouvelle, surtout pendant cette folie pandémique.

Si vous ne souhaitez pas dépenser cette somme d’argent en une seule fois, vous avez également la possibilité de vous abonner à Xbox All Access. Avec Xbox All Access, vous pouvez obtenir une console Xbox Series X ou Series S et 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate. Les plans commencent à 24,99 $ / mois pendant 24 mois.

Accessoires Xbox Series S

Vous voudrez certainement obtenir du matériel supplémentaire pour votre nouvelle console Xbox Series S. Les plus importants sont peut-être les nouveaux contrôleurs et plus de stockage.

Contrôleur Xbox Core

Microsoft a publié un nouveau contrôleur pour les consoles Xbox Series S et X. Bien que le nouveau contrôleur Xbox Core ressemble beaucoup à l’ancienne manette de jeu conçue pour les consoles Xbox One, il possède quelques nouvelles fonctionnalités. Le plus gros est le nouveau bouton de partage qui se trouve au milieu de la manette de jeu. En appuyant dessus, les joueurs pourront enregistrer des captures d’écran et des extraits de jeu tout en jouant, puis les partager avec leur famille et leurs amis.

Le nouveau contrôleur dispose d’un port USB-C, qui sert à recharger une batterie rechargeable (vendue séparément) si vous ne souhaitez pas utiliser ses deux piles AA. Le D-pad du contrôleur a été modifié à la fois dans la conception et dans l’utilisation. Il est censé offrir un bruit plus fort lors de son utilisation. Il existe également des surfaces texturées sur les déclencheurs et les poignées latérales du contrôleur. Enfin, le contrôleur prend en charge la propre technologie sans fil de la Xbox, ainsi que Bluetooth. Vous pouvez acheter des contrôleurs Xbox Core supplémentaires maintenant pour 59,99 $.

Stockage supplémentaire SSD

Comme nous l’avons mentionné, l’espace de stockage sur la Xbox Series S sera quelque peu limité. La bonne nouvelle est que Microsoft a conçu la console pour que vous puissiez réellement augmenter la quantité de stockage SSD. Seagate vend un SSD de 1 To spécialement conçu pour les consoles Xbox Series S et X. Tout ce que vous avez à faire est de le connecter à l’arrière de la console. Seagate affirme que son SSD d’extension sera tout aussi rapide que le SSD interne de Microsoft. Les mauvaises nouvelles? C’est très cher. Seagate le vend pour 220 $.

Autres FAQ

Q: Quelle est la date de sortie de la Xbox Series S?

LA: La Xbox Series S est en vente maintenant. Il a été mis en vente à la même date que la Xbox Series X.

Q: À quoi puis-je jouer sur la Xbox Series S?

LA: Vous pouvez jouer à tous les mêmes jeux au lancement et après le lancement que vous pouvez sur la Xbox Series X. De plus, si vous avez un abonnement au Xbox Game Pass, vous pouvez jouer à tous les jeux disponibles dans cette bibliothèque.

Q: Combien coûte la Xbox Series S?

LA: La Xbox Series X coûtera 299,99 $. Cependant, vous pouvez éviter les frais initiaux importants en souscrivant à un plan Xbox All Access, à partir de 24,99 $ / mois pendant 24 mois.

Q: Quel est le meilleur – la Xbox Series S ou la Xbox Series X?

LA: Cela dépend vraiment de vos préférences personnelles. La Xbox Series S est moins chère et plus compacte, mais elle est uniquement numérique et pas aussi puissante. La Xbox Series X, en revanche, est la console la plus robuste que Microsoft ait jamais créée. Vous pouvez jouer à des jeux physiques et numériques, mais vous aurez besoin d’un téléviseur 4K pour en tirer le meilleur parti. Cela vous coûtera 499,99 $.

