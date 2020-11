Campbell affirme que l’as d’Arsenal, 25 ans, est joué hors de sa position – .

in

Kevin Campbell a affirmé que la star d’Arsenal Hector Bellerin n’était pas un défenseur en s’adressant à la chaîne YouTube Highbury Squad.

La légende des Gunners critiquait la performance d’Arsenal contre Aston Villa lors de leur défaite 3-0 aux Emirats dimanche, et il est juste de dire qu’il n’a pas été impressionné par ce qu’il a vu.

L’ancien attaquant a nommé Bellerin comme un joueur qui a lutté, affirmant que Jack Grealish lui avait causé toutes sortes de problèmes, allant jusqu’à affirmer que Bellerin n’était pas un défenseur.

«Ce sont les joueurs qui doivent faire le travail sur le terrain et ils n’étaient pas capables de le faire», a déclaré Campbell.

«C’est la vérité, ils n’étaient pas capables, et le problème est que Bellerin n’est pas un défenseur. C’est l’essentiel, parce que Grealish ne détruit pas d’autres équipes comme ça, il ne détruit pas d’autres équipes, mais Arsenal aux Emirats? Il nous détruit comme ça, je ne l’ai pas.

Si Bellerin n’est pas un défenseur, qu’est-ce qu’il est?

On pourrait faire valoir qu’il est un ailier, après tout, il a un rythme électrique et a marqué trois buts cette saison, mais ce n’est pas un rôle qu’il a souvent joué et Arsenal a de meilleures options sur ce flanc droit.

Bellerin ne ressemblait pas beaucoup à un défenseur contre Villa lundi, il faut le dire, mais y a-t-il vraiment un autre rôle pour lui au club?

Il a les ingrédients pour être un arrière droit compétent, et il a fait un excellent travail là-bas auparavant, mais comme Campbell l’a dit, quand il est chargé d’être fort à l’arrière, il peut être un handicap.

Arsene Wenger, Unai Emery et Mikel Arteta ont tous vu la meilleure position de Bellerin à l’arrière droit, mais Campbell semble être en désaccord avec ce sentiment.

Ce serait intriguant de le voir tenter sa chance à un moment donné, mais avec Willian, Nicolas Pepe et Reiss Nelson en lice pour cette place, il est difficile de le voir être poussé plus loin.

